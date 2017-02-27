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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:52
zРадио написав:
Естественно - я и не писал, что курсом можно регулировать качество. Паритетный курс просто вернет украинским производителям low-сегмент, где им, преимущественно, и место
пушкой по воробьям, вы не покупайте всё что на ваш взгляд продают дорого, и местный производитель вернётся в лоу сегмент при текущем курсе.
До какого дна надо уронить курс, чтобы авто 2015 года стоило как в Польше? Или может дело не в курсе, а в налогах.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 03 лип, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:54
Давид Арахамия добавил: "А наша тенденция кадровая – каждое новое назначение хуже предыдущего".
Жду курс 30+
Слуги сорвали стоп-кран
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:56
Alex2006 написав:
Эх, не успел слить( Ну ладно, подожду следующую волну
Кипиш,это когда и биды хорошо вверх идут.Если аски в космос,а биды едва вверх,то это не то.Смотрите всегда на биды.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:00
zRadio
zРадио написав:
V2в рамках зоны свободной торговли у Украины нет НИКАКИХ рычагов ограничения импорта из ЕС. Ни технических, ни санитарных, ни квотных!
Снижение обменного курса - единственный инструмент протекционизма
, который, де-юре, еще остается у нас в руках, но де-факто, и он оспаривается с помощью пропаганды "независимости НБУ".
, если в Польше сыр стоит примерно 5 ойро за кг, а в Украине 7 ойро за кг
То это не вопрос курсообразования, а вопрос работы КабМина, Антимонопольного комитета.
Можно уронить курс до 40 гривен, чего ты активно добиваешься.
Но украинский сыр не останется ценой в 210 грн за кг, цена вырастет.
В Польше сыр стоит 5 ойро за кг, средняя ЗП в Польше ~1000 ойро. Можно купить 200 кг сыра
В Украине сыр стоит 7 ойро за кг, средняя ЗП в Украине ~340 ойро. Можно купить 50 кг сыра
Ещё одно доказательство, что проблеме не в курсообразовании, а в жадности украинских производителей.
И НБУ здесь не при чём
От тебя одна экономическая софистика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:04
dima_beleb написав:
так может быть, сначла налоги сделать как в Польше?
От снижения налогов - рукожопы сами собой не исчезнут.
Поэтому, протекционизм - это зло.
Потребители получает товар худшего качества за примерно туже цену, что и импортный товар хорошего качества.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:06
rollo написав: Сибарит написав:
Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.
При выводе страны из феодализма без сильной личности никак нельзя.
Ататюрк, Пиночет, Ли куан Ю, Саакашвили.
Вашингтон,Линкольн,Рузвельт,Рейган,Саакашвили.
Хлодвиг,Карл Великий,Людовик XIV, Наполеон,Де Голль,Саакашвили.
Оттон Великий,Карл V,Фридрих II,Бисмарк,Саакашвили.
Альфред Великий,Виктория, Черчилль,Тэтчер,Саакашвили.
По-моему,кто-то лишний,гг
У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:07
vitaliian написав:
пушкой по воробьям, вы не покупайте всё что на ваш взгляд продают дорого, и местный производитель вернётся в лоу сегмент при текущем курсе.
А на мой взгляд ценность украинской продукции и не завышена - импортной занижена! Да, это против популизма, которым выше некоторые авторы купили аудиторию. Но это абсолютная правда
Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает (суммарный финансовый эффект от операционной деятельности в 1-м кв. 2020 отрицательный)... И в неэффективном ведении дел его обвинить невозможно. Не производитель сыра виноват, что стоимость его фондирования - 15% против 5% у польского конкурента... Тут с головы нужно начинать!
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 03 лип, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:08
goldfinger написав:
У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............
Идейных комсомольцев?
Украина - богатая страна!
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:08
zРадио написав:
V2в рамках зоны свободной торговли у Украины нет НИКАКИХ рычагов ограничения импорта из ЕС. Ни технических, ни санитарных, ни квотных!
Снижение обменного курса - единственный инструмент протекционизма
, который, де-юре, еще остается у нас в руках, но де-факто, и он оспаривается с помощью пропаганды "независимости НБУ".
Таки да.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11
vitaliian написав: zРадио написав:
выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.
курс тут не причём, производить качественную продукцию у нас невыгодно по ряду причин, прежде всего из-за низкого спроса. Если мы говорим о продуктах то сети выкручивают руки поставщикам требуя низкую входную цену, они её получают с потерей качества при этом витринная цена остается как за качественный товар. Никаким курсом это не решить, должен быть независимый надзор, экспертиза и суровые штрафы.
У нас привыкли по быстрому срывать куш и не думать о перспективе, торговой марке, к этому добавили возможность делать продукт из дешевого овна, отменили знак качества и прочее. Все это произошло не давно и у нас же на глазах.
И если супермаркетам не выгодно брать качественную дорогую продукцию, почему они ее берут, но не у наших производителей? Потому как цена низшего ценового сегмента тех же сыров почти одинакова, а качество разное.
Есть пример местечкового производителя, правда не твердого сыра, но не в этом суть, а в том, что "молока" в этом сыре не было вообще, но цена была как у остальных. Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 03 лип, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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