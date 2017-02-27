Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11

vitaliian написав: zРадио написав: выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто. выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто. курс тут не причём, производить качественную продукцию у нас невыгодно по ряду причин, прежде всего из-за низкого спроса. Если мы говорим о продуктах то сети выкручивают руки поставщикам требуя низкую входную цену, они её получают с потерей качества при этом витринная цена остается как за качественный товар. Никаким курсом это не решить, должен быть независимый надзор, экспертиза и суровые штрафы. курс тут не причём, производить качественную продукцию у нас невыгодно по ряду причин, прежде всего из-за низкого спроса. Если мы говорим о продуктах то сети выкручивают руки поставщикам требуя низкую входную цену, они её получают с потерей качества при этом витринная цена остается как за качественный товар. Никаким курсом это не решить, должен быть независимый надзор, экспертиза и суровые штрафы.

У нас привыкли по быстрому срывать куш и не думать о перспективе, торговой марке, к этому добавили возможность делать продукт из дешевого овна, отменили знак качества и прочее. Все это произошло не давно и у нас же на глазах.И если супермаркетам не выгодно брать качественную дорогую продукцию, почему они ее берут, но не у наших производителей? Потому как цена низшего ценового сегмента тех же сыров почти одинакова, а качество разное.Есть пример местечкового производителя, правда не твердого сыра, но не в этом суть, а в том, что "молока" в этом сыре не было вообще, но цена была как у остальных. Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.