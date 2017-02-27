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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5817581858195820

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 147
Прогнозую зростання курсу долара
78%
114
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
32
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11

  Вкладчик1234 написав:
  goldfinger написав:У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............

Идейных комсомольцев? :)

Да,делов,Рузвельт ставленник монополий и что он с ними сделал?Людовик был игрушкой в руках знати и как ровно построил.Некоторые Президенты США даже мечтали именоваться Его Величество Президент США и что?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает
и курс здесь не при чём, завезти 100 кг сыра и продать выгоднее чем изготовить 100кг сыра и продать, потому что у импортера издержек минимум, а у производства вышекрыши. Я работал на производстве которое задавили импортом, и наша цена изначально была вдвое ниже импорта (при одинаковом качестве), но с падением продаж пришлось поднимать цену, чтобы сохранить производство. Потом поняли это бессмысленно и сами начали импортировать в объемах 20-30% от того что когда то производили. Производство в теории может быть снова запущено при условии что вернётся спрос уровня 2012 года, чего не будет никогда, торговать импортом будет проще и дешевле и никакой курс это не изменит, пока не вырастет потребление, тогда станет выгодно производить внутри страны и у производителя будет люфт по цене чтобы вытеснять импорт.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17

  freeze написав:Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.

Вот у нас уже Президент, Верховна Рада, КабМин слились в едином экстазе - результат только отрицательный

Если, волею случая, высокие должности заняли непрофессионалы, то хоть разделяй власть, хоть соединяй воедино - результата не будет

Смолий был профессионалом банковского дела и сдерживал хотелки обещалкиных. Пока и его не достал лично Зеленский.

Надежды, что назначат профессионалов на руководство НБУ - нет.
Опыт персоналий ВР и КабМина об этом говорит
Поэтому банковский сектор будут даже не поддерживать на уровне, а понижать до того уровня, где сейчас вся украинская экономика.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17

  pesikot написав:zRadio, если в Польше сыр стоит примерно 5 ойро за кг, а в Украине 7 ойро за кг
То это не вопрос курсообразования, а вопрос работы КабМина, Антимонопольного комитета.


Запахло Юлей - заговорщики против бедного люда :mrgreen:

  pesikot написав:Можно уронить курс до 40 гривен, чего ты активно добиваешься.


Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей! Торговля - это реальная экономика, а платежи минус торговля - эфемерная спекулятивная, которая и приводит к дисбалансам, предшествующим кризисам!

  pesikot написав:Но украинский сыр не останется ценой в 210 грн за кг, цена вырастет.


При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.

Что тебе еще здесь может быть непонятно?

  pesikot написав:Ещё одно доказательство, что проблеме не в курсообразовании, а в жадности украинских производителей.


Снова Юлин популизм заговорл...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:20

  zРадио написав:
А вы всерьез верите, что вся страна может бесконечно долго есть польские сыры за проценты с депозитов при неработающей реальной экономике?

А ты предлагаешь есть невкусные украинские сыры ? Можешь сам их кушать :)
Пусть предложат качество сыров, тогда никто не будет кушать польские сыры
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:22

  vitaliian написав:
  zРадио написав:А вы всерьез верите, что вся страна может бесконечно долго есть польские сыры за проценты с депозитов при неработающей реальной экономике?
я в 2012 спорил с кем то, что девальвация не решит наших проблем

А учётка 2016 года создания
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
упадет спрос, закроются ещё производства, в итоге доля импорта вырастет. Надо стимулировать спрос а не таргетировать чьито цены.
верю в евро... по 1,4
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