Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14

zРадио написав: Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает

и курс здесь не при чём, завезти 100 кг сыра и продать выгоднее чем изготовить 100кг сыра и продать, потому что у импортера издержек минимум, а у производства вышекрыши. Я работал на производстве которое задавили импортом, и наша цена изначально была вдвое ниже импорта (при одинаковом качестве), но с падением продаж пришлось поднимать цену, чтобы сохранить производство. Потом поняли это бессмысленно и сами начали импортировать в объемах 20-30% от того что когда то производили. Производство в теории может быть снова запущено при условии что вернётся спрос уровня 2012 года, чего не будет никогда, торговать импортом будет проще и дешевле и никакой курс это не изменит, пока не вырастет потребление, тогда станет выгодно производить внутри страны и у производителя будет люфт по цене чтобы вытеснять импорт.