Да,делов,Рузвельт ставленник монополий и что он с ними сделал?Людовик был игрушкой в руках знати и как ровно построил.Некоторые Президенты США даже мечтали именоваться Его Величество Президент США и что?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11
Да,делов,Рузвельт ставленник монополий и что он с ними сделал?Людовик был игрушкой в руках знати и как ровно построил.Некоторые Президенты США даже мечтали именоваться Его Величество Президент США и что?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и курс здесь не при чём, завезти 100 кг сыра и продать выгоднее чем изготовить 100кг сыра и продать, потому что у импортера издержек минимум, а у производства вышекрыши. Я работал на производстве которое задавили импортом, и наша цена изначально была вдвое ниже импорта (при одинаковом качестве), но с падением продаж пришлось поднимать цену, чтобы сохранить производство. Потом поняли это бессмысленно и сами начали импортировать в объемах 20-30% от того что когда то производили. Производство в теории может быть снова запущено при условии что вернётся спрос уровня 2012 года, чего не будет никогда, торговать импортом будет проще и дешевле и никакой курс это не изменит, пока не вырастет потребление, тогда станет выгодно производить внутри страны и у производителя будет люфт по цене чтобы вытеснять импорт.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17
Вот у нас уже Президент, Верховна Рада, КабМин слились в едином экстазе - результат только отрицательный
Если, волею случая, высокие должности заняли непрофессионалы, то хоть разделяй власть, хоть соединяй воедино - результата не будет
Смолий был профессионалом банковского дела и сдерживал хотелки обещалкиных. Пока и его не достал лично Зеленский.
Надежды, что назначат профессионалов на руководство НБУ - нет.
Опыт персоналий ВР и КабМина об этом говорит
Поэтому банковский сектор будут даже не поддерживать на уровне, а понижать до того уровня, где сейчас вся украинская экономика.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17
Запахло Юлей - заговорщики против бедного люда
Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей! Торговля - это реальная экономика, а платежи минус торговля - эфемерная спекулятивная, которая и приводит к дисбалансам, предшествующим кризисам!
При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
Что тебе еще здесь может быть непонятно?
Снова Юлин популизм заговорл...
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:20
А ты предлагаешь есть невкусные украинские сыры ? Можешь сам их кушать
Пусть предложат качество сыров, тогда никто не будет кушать польские сыры
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:22
А учётка 2016 года создания
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
упадет спрос, закроются ещё производства, в итоге доля импорта вырастет. Надо стимулировать спрос а не таргетировать чьито цены.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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