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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5816581758185819>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 148
Прогнозую зростання курсу долара
77%
114
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
33
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:08

  goldfinger написав:У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............

Идейных комсомольцев? :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:08

  zРадио написав:V2
в рамках зоны свободной торговли у Украины нет НИКАКИХ рычагов ограничения импорта из ЕС. Ни технических, ни санитарных, ни квотных!

Снижение обменного курса - единственный инструмент протекционизма, который, де-юре, еще остается у нас в руках, но де-факто, и он оспаривается с помощью пропаганды "независимости НБУ".

Таки да.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11

  Вкладчик1234 написав:
  goldfinger написав:У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............

Идейных комсомольцев? :)

Да,делов,Рузвельт ставленник монополий и что он с ними сделал?Людовик был игрушкой в руках знати и как ровно построил.Некоторые Президенты США даже мечтали именоваться Его Величество Президент США и что?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17

  freeze написав:Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.

Вот у нас уже Президент, Верховна Рада, КабМин слились в едином экстазе - результат только отрицательный

Если, волею случая, высокие должности заняли непрофессионалы, то хоть разделяй власть, хоть соединяй воедино - результата не будет

Смолий был профессионалом банковского дела и сдерживал хотелки обещалкиных. Пока и его не достал лично Зеленский.

Надежды, что назначат профессионалов на руководство НБУ - нет.
Опыт персоналий ВР и КабМина об этом говорит
Поэтому банковский сектор будут даже не поддерживать на уровне, а понижать до того уровня, где сейчас вся украинская экономика.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:30

  freeze написав:
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.


А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ?
Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.

Я вам удивляюсь
Тиражируете постулат, что глава НБУ лично устанавливает курс валюты.

Впрочем, вы всегда проецируете.
И новый глава НБУ точно будет устанавливать курс, какой ему скажут и для кого будет этот курс, тоже скажут

Если на межбанке было до хрена валюты, с какой радости выкупать её па 30 ?

К тому же, ранее в бюджетах были заложены заниженные курсы, то, по-вашему, надо было валюту выкупать по заниженному курсу, а не по рыночному ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:33

  espi написав:НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...

А вот при Смолие ограничения были постепенно отменены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:41

  freeze написав:
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.


Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях.
Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ?
Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.

Это ещё что,вот если зепрезент или,как там его пезрезент или препездент прозреет от размера плюшки,которая надвигается,впечатлится размером джек-пота,его пробьёт холодный пот,он станет нервным и тоже уйдет,гг.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:48

  freeze написав:
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.


А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ?
Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.

Монетаризм и Кейнсианство,нда.....
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:07

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Юля мочить Смолія зі слайдами у Шустера:
Зображення
Говорить про +5 трильйонів позичених, під 8% = 6,7 млрд виплат?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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