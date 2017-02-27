goldfinger написав:У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............
Идейных комсомольцев?
Да,делов,Рузвельт ставленник монополий и что он с ними сделал?Людовик был игрушкой в руках знати и как ровно построил.Некоторые Президенты США даже мечтали именоваться Его Величество Президент США и что?
freeze написав:Принцип разделения властей только в теории хорошо, а на практике обычно неважно получается для населения жить в перманентной грызне разных ветвей власти.
Вот у нас уже Президент, Верховна Рада, КабМин слились в едином экстазе - результат только отрицательный
Если, волею случая, высокие должности заняли непрофессионалы, то хоть разделяй власть, хоть соединяй воедино - результата не будет
Смолий был профессионалом банковского дела и сдерживал хотелки обещалкиных. Пока и его не достал лично Зеленский.
Надежды, что назначат профессионалов на руководство НБУ - нет. Опыт персоналий ВР и КабМина об этом говорит Поэтому банковский сектор будут даже не поддерживать на уровне, а понижать до того уровня, где сейчас вся украинская экономика.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ? Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.
Я вам удивляюсь Тиражируете постулат, что глава НБУ лично устанавливает курс валюты.
Впрочем, вы всегда проецируете. И новый глава НБУ точно будет устанавливать курс, какой ему скажут и для кого будет этот курс, тоже скажут
Если на межбанке было до хрена валюты, с какой радости выкупать её па 30 ?
К тому же, ранее в бюджетах были заложены заниженные курсы, то, по-вашему, надо было валюту выкупать по заниженному курсу, а не по рыночному ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
espi написав:НБУ для сдерживания роста доллара может вернуть продажу валюты по паспортам(скажем 500 д в день ) , восстановить обязательную продажу валюты экспортерами на межбанке - все то , что сейчас отменено. Сывочолый с бабой лерой все это делали в прошлом , когда курс взлетал под 40 ...
А вот при Смолие ограничения были постепенно отменены.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Alex2006 написав:Да, жаль, олигархи таки добились своего, будут теперь гнать курс вверх.
Мутно ушел, и обьяснение странноватое - митинги, плохая пресса, нападки в соцсетях. Думал, что на такой высокой должности будут все алилуйя петь ? Нервические все стали, Вакарчук, Смолий.
Это ещё что,вот если зепрезент или,как там его пезрезент или препездент прозреет от размера плюшки,которая надвигается,впечатлится размером джек-пота,его пробьёт холодный пот,он станет нервным и тоже уйдет,гг.
matroSkin написав:"Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
А кто ему ставил задачу курс к примеру 24 ? Чем Смолию не нравился курс 30, о котором он говорит, что он был заложен в главный финансовый документ страны ? Получается Смолий такой себе финансовый Вассерман, играл в какие то свои цифры, в то время как экономика барахталась где то отдельно.