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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5816581758185819

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 148
Прогнозую зростання курсу долара
77%
114
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
33
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:33

Смотрю на то,что происходит на моей Родине и волосы дыбом уже стали.Когда олигархи-"экспортеры" привезли под НБУ толпу экономически неграмотных людей с лозунгами "верните доллар по 35" и держали их там не один день, это было понятно и очевидно казалось бы.Экспорт в валюте, а себестоимость формируется в гривнах - чем выше курс,тем больше профит КОНКРЕТНЫХ людей,в том числе за счет экономии на зарплатах митингующих(им то никто не рассказывал,что их зарплата вырастет на 0,05%, а цены для них вырастут на 30-40%).Гиперинфляцию 90-х все уже забыли понятное дело. Главу НБУ увольняют не за реальные косяки(которые тоже имеются), а за НИЗКУЮ!!! инфляцию в стране и СТАБИЛЬНЫЙ!!! курс национальной валюты. Представители власти абсолютно серьезно доказывают, что ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужно для счастья всей страны срочно напечатать тучу денег и подкрепить это магическое действие обвалом курса,желательно раза в два!Мало того,что это полнейший бред с точки зрения ЭЛЕМЕНТАРНОЙ экономики,так людям снова таки не рассказывают,что увеличив минимальную зарплату за счет эмиссии(а иного нет способа - экономика падает),часть пересічних просто оставят без работы, а остальных сделают просто беднее.Да,вырастут размеры сборов и штрафов,пополняющих бюджет.Но это снова ж таки ляжет на нормальный бизнес и население.Кто выиграет кроме горстки керманычей?Правильно - чиновники(да простят меня полезные и честные из них,может кто-то таких знает)-ведь они как раз привязаны к минималке.Откуда деньги на все эти удовольствия?Правильно-нагнуть "белый" бизнес!Главное же звучит красиво - "поднимем зарплаты,дадим дешевые кредиты бизнесу"!Вот вопрос - какому(вернее чьему) бизнесу дадим? Думаю,все знают ответ.И 800 "доступных" кредитов,выданных за полгода тому подтверждение.Ну не будет в этой стране,с ее коррупцией,беспределом налоговиков,силовиков и судей, человек в [url]здравом[/url] уме брать в банке кредит с драконовскими требованиями 4-5кратного ликвидного залога+личного поручительства собственников, топ-менеджеров, членов их семей при отсутствии гарантий от государства по компенсации процентов и т.д. и т.п. Да и не поверит никто таким гарантиям - банки в первую очередь.Ну не будет работать голое кейнсианство в 21 веке в Украине, да еще в той извращенной форме,которую нам "втюхивают" эти новые экономисты.Пардон за мой французский.
Можно сколько угодно "бороться" с контрабандой и "реформировать" таможню,но это все "филькина грамота" и очередной распил бюджета и передел потоков.Есть ассоциация с ЕС - главным торговым партнером.Мы декларируем движение к европейским стандартам и нормам.Хотим поддержать "белых" импортеров и прижать контрабанду.Все просто.Для начала объединить таможенные базы с ЕС и унифицировать коды ТНВЭД.ВСЕ!!!Чтобы наша таможня не могла определять коды и цены на свой вкус!И тогда перестанут "теряться" на мосту в Ягодине и не только товары на миллиарды долларов ежегодно, выехавшие из ЕС,но не "въехавшие" в Украину.И заплатятся с них налоги. "Белому" бизнесу выгодна прозрачность и стабильность условий - это залог прихода РЕАЛЬНЫХ инвестиций,как внешних так и внутренних.
Это лишь малая толика очевидных вещей.Мне жаль,что, уважаемый ранее форум, превращается в ... и здесь вполне серьезно обсуждают откровенный бред,который несут лжеэкономисты от власти,оправдывая им свою полную беспомощность в экономике и не только.
Я не принадлежу к 73% "идеалистов".У меня много претензий к "папередникам" и еще больше к "папередникам папередников".Достижения были и будут.Ошибок куда больше к сожалению и печально,что их не хотят признавать,не говоря уже об исправлении. "Мне за державу обидно".
Понимаю,что это глас вопиющего в пустыне,поэтому не буду ввязываться в дискуссии.Кормить троллей,рашепоклонников и прочую нечисть не буду.Надеюсь изложенное подтолкнет кого-то к размышлениям о том,куда движется страна.
Всем хороших выходных!
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:37

  semen-semen написав:Смотрю на то,что происходит на моей Родине и волосы дыбом уже стали.Когда олигархи-"экспортеры" привезли под НБУ толпу экономически неграмотных людей с лозунгами "верните доллар по 35" и держали их там не один день, это было понятно и очевидно казалось бы.Экспорт в валюте, а себестоимость формируется в гривнах - чем выше курс,тем больше профит КОНКРЕТНЫХ людей,в том числе за счет экономии на зарплатах митингующих(им то никто не рассказывал,что их зарплата вырастет на 0,05%, а цены для них вырастут на 30-40%).Гиперинфляцию 90-х все уже забыли понятное дело. Главу НБУ увольняют не за реальные косяки(которые тоже имеются), а за НИЗКУЮ!!! инфляцию в стране и СТАБИЛЬНЫЙ!!! курс национальной валюты. Представители власти абсолютно серьезно доказывают, что ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужно для счастья всей страны срочно напечатать тучу денег и подкрепить это магическое действие обвалом курса,желательно раза в два!Мало того,что это полнейший бред с точки зрения ЭЛЕМЕНТАРНОЙ экономики,так людям снова таки не рассказывают,что увеличив минимальную зарплату за счет эмиссии(а иного нет способа - экономика падает),часть пересічних просто оставят без работы, а остальных сделают просто беднее.Да,вырастут размеры сборов и штрафов,пополняющих бюджет.Но это снова ж таки ляжет на нормальный бизнес и население.Кто выиграет кроме горстки керманычей?Правильно - чиновники(да простят меня полезные и честные из них,может кто-то таких знает)-ведь они как раз привязаны к минималке.Откуда деньги на все эти удовольствия?Правильно-нагнуть "белый" бизнес!Главное же звучит красиво - "поднимем зарплаты,дадим дешевые кредиты бизнесу"!Вот вопрос - какому(вернее чьему) бизнесу дадим? Думаю,все знают ответ.И 800 "доступных" кредитов,выданных за полгода тому подтверждение.Ну не будет в этой стране,с ее коррупцией,беспределом налоговиков,силовиков и судей, человек в [url]здравом[/url] уме брать в банке кредит с драконовскими требованиями 4-5кратного ликвидного залога+личного поручительства собственников, топ-менеджеров, членов их семей при отсутствии гарантий от государства по компенсации процентов и т.д. и т.п. Да и не поверит никто таким гарантиям - банки в первую очередь.Ну не будет работать голое кейнсианство в 21 веке в Украине, да еще в той извращенной форме,которую нам "втюхивают" эти новые экономисты.Пардон за мой французский.
Можно сколько угодно "бороться" с контрабандой и "реформировать" таможню,но это все "филькина грамота" и очередной распил бюджета и передел потоков.Есть ассоциация с ЕС - главным торговым партнером.Мы декларируем движение к европейским стандартам и нормам.Хотим поддержать "белых" импортеров и прижать контрабанду.Все просто.Для начала объединить таможенные базы с ЕС и унифицировать коды ТНВЭД.ВСЕ!!!Чтобы наша таможня не могла определять коды и цены на свой вкус!И тогда перестанут "теряться" на мосту в Ягодине и не только товары на миллиарды долларов ежегодно, выехавшие из ЕС,но не "въехавшие" в Украину.И заплатятся с них налоги. "Белому" бизнесу выгодна прозрачность и стабильность условий - это залог прихода РЕАЛЬНЫХ инвестиций,как внешних так и внутренних.
Это лишь малая толика очевидных вещей.Мне жаль,что, уважаемый ранее форум, превращается в ... и здесь вполне серьезно обсуждают откровенный бред,который несут лжеэкономисты от власти,оправдывая им свою полную беспомощность в экономике и не только.
Я не принадлежу к 73% "идеалистов".У меня много претензий к "папередникам" и еще больше к "папередникам папередников".Достижения были и будут.Ошибок куда больше к сожалению и печально,что их не хотят признавать,не говоря уже об исправлении. "Мне за державу обидно".
Понимаю,что это глас вопиющего в пустыне,поэтому не буду ввязываться в дискуссии.Кормить троллей,рашепоклонников и прочую нечисть не буду.Надеюсь изложенное подтолкнет кого-то к размышлениям о том,куда движется страна.
Всем хороших выходных!

Іксперд, давай свій варіант виконання бюджету :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:43

zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:45

  unicdima написав:Іксперд, давай свій варіант виконання бюджету :D

То есть, кроме, печатание денег, у тебя вариантов нет ?

До этого как-то без печатания денег справлялись
"Но что-то пошло не так"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:49

  pesikot написав:
  unicdima написав:Іксперд, давай свій варіант виконання бюджету :D

То есть, кроме, печатание денег, у тебя вариантов нет ?
До этого как-то без печатания денег справлялись
"Но что-то пошло не так"

перший пішов
відповіді нема.
Востаннє редагувалось unicdima в П'ят 03 лип, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:50

  vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.


По моей теории - это не с 8 до 25 за 1 год, а на 5-10% ежегодно (скорость отличается раз эдак в 50). Простите, что повторяюсь, но я не буду защищать манипулятивно приписанные мне песикотом идеи, которые сам не разделяю!

В условиях легкой контролируемой перманентной девальвации украинская экономика не существовала никогда, поэтому из истории вы не вытащите примеры, которые бы подтвердили ее неуспешность
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 лип, 2020 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:52

  unicdima написав:преший пішов
відповіді нема.

Ответ ты увидишь.

Только оставайся на этом форуме.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:52

Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:54

  zРадио написав:Простите, что повторяюсь, но я не буду защищать манипулятивно приписанные мне песикотом идеи, которые сам не разделяю!

Тут тебе не бабушки под подъездом.

Но ты подтвердил свои идеи :) чтобы ты там не говорил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:56

  goldfinger написав:Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.

Влить кому, под какие проценты или просто так раздать. Именно в этом камень приткновения, у Смолия по меморандуму сократить невозвратную кредиторку а не увеличить. Он и объяснял что уменьшить требования к заёмщикам = получить проблему в будущем. Наши "сыркомбинаты" берут кредиты не для качества сыров и без залогов ;)
stm
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