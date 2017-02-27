Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:33

Смотрю на то,что происходит на моей Родине и волосы дыбом уже стали.Когда олигархи-"экспортеры" привезли под НБУ толпу экономически неграмотных людей с лозунгами "верните доллар по 35" и держали их там не один день, это было понятно и очевидно казалось бы.Экспорт в валюте, а себестоимость формируется в гривнах - чем выше курс,тем больше профит КОНКРЕТНЫХ людей,в том числе за счет экономии на зарплатах митингующих(им то никто не рассказывал,что их зарплата вырастет на 0,05%, а цены для них вырастут на 30-40%).Гиперинфляцию 90-х все уже забыли понятное дело. Главу НБУ увольняют не за реальные косяки(которые тоже имеются), а за НИЗКУЮ!!! инфляцию в стране и СТАБИЛЬНЫЙ!!! курс национальной валюты. Представители власти абсолютно серьезно доказывают, что ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужно для счастья всей страны срочно напечатать тучу денег и подкрепить это магическое действие обвалом курса,желательно раза в два!Мало того,что это полнейший бред с точки зрения ЭЛЕМЕНТАРНОЙ экономики,так людям снова таки не рассказывают,что увеличив минимальную зарплату за счет эмиссии(а иного нет способа - экономика падает),часть пересічних просто оставят без работы, а остальных сделают просто беднее.Да,вырастут размеры сборов и штрафов,пополняющих бюджет.Но это снова ж таки ляжет на нормальный бизнес и население.Кто выиграет кроме горстки керманычей?Правильно - чиновники(да простят меня полезные и честные из них,может кто-то таких знает)-ведь они как раз привязаны к минималке.Откуда деньги на все эти удовольствия?Правильно-нагнуть "белый" бизнес!Главное же звучит красиво - "поднимем зарплаты,дадим дешевые кредиты бизнесу"!Вот вопрос - какому(вернее чьему) бизнесу дадим? Думаю,все знают ответ.И 800 "доступных" кредитов,выданных за полгода тому подтверждение.Ну не будет в этой стране,с ее коррупцией,беспределом налоговиков,силовиков и судей, человек в [url]здравом[/url] уме брать в банке кредит с драконовскими требованиями 4-5кратного ликвидного залога+личного поручительства собственников, топ-менеджеров, членов их семей при отсутствии гарантий от государства по компенсации процентов и т.д. и т.п. Да и не поверит никто таким гарантиям - банки в первую очередь.Ну не будет работать голое кейнсианство в 21 веке в Украине, да еще в той извращенной форме,которую нам "втюхивают" эти новые экономисты.Пардон за мой французский.

Можно сколько угодно "бороться" с контрабандой и "реформировать" таможню,но это все "филькина грамота" и очередной распил бюджета и передел потоков.Есть ассоциация с ЕС - главным торговым партнером.Мы декларируем движение к европейским стандартам и нормам.Хотим поддержать "белых" импортеров и прижать контрабанду.Все просто.Для начала объединить таможенные базы с ЕС и унифицировать коды ТНВЭД.ВСЕ!!!Чтобы наша таможня не могла определять коды и цены на свой вкус!И тогда перестанут "теряться" на мосту в Ягодине и не только товары на миллиарды долларов ежегодно, выехавшие из ЕС,но не "въехавшие" в Украину.И заплатятся с них налоги. "Белому" бизнесу выгодна прозрачность и стабильность условий - это залог прихода РЕАЛЬНЫХ инвестиций,как внешних так и внутренних.

Это лишь малая толика очевидных вещей.Мне жаль,что, уважаемый ранее форум, превращается в ... и здесь вполне серьезно обсуждают откровенный бред,который несут лжеэкономисты от власти,оправдывая им свою полную беспомощность в экономике и не только.

Я не принадлежу к 73% "идеалистов".У меня много претензий к "папередникам" и еще больше к "папередникам папередников".Достижения были и будут.Ошибок куда больше к сожалению и печально,что их не хотят признавать,не говоря уже об исправлении. "Мне за державу обидно".

Понимаю,что это глас вопиющего в пустыне,поэтому не буду ввязываться в дискуссии.Кормить троллей,рашепоклонников и прочую нечисть не буду.Надеюсь изложенное подтолкнет кого-то к размышлениям о том,куда движется страна.

Всем хороших выходных!