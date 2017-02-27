Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:03

При сырьевой модели курсу суждено обваливаться всегда, как только папуасы собирают недостаточно золотого песка в обмен на стеклянные бусы. О какой стабильности вы говорите? Понаписывали себе какойто фигни в конституции. Кем вы себя возомнили

Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 03 лип, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.