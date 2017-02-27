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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57
goldfinger написав:
Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.
Давно не видел такой поток безумства.
Мы за эмисмию, но мы не за эмиссию, потому что - это плохо. Но мы за эмиссию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57
vitaliian написав:zРадио
проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны?
Бизнес и так будет цвести?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57
Помните мега классный мультик про раджу и золотую антилопу?Ещё,ещё,дай ещё,ещё,...хватит,сжалься,пощади,довольно...Так и закончит наш зелёный раджа.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57
pesikot написав: zРадио написав:
Простите, что повторяюсь, но я не буду защищать манипулятивно приписанные мне песикотом идеи, которые сам не разделяю!
Тут тебе не бабушки под подъездом.
Но ты подтвердил свои идеи
чтобы ты там не говорил
Подъездных бабушек представляешь здесь ты - аргументами в духе Юлиной риторики о "зажравшихся производителях". Покажи мне финотчетность этих "зажравшихся" (из независимых разумеется - бюджетных кровосись Косюка и Ахметова можешь не приводить, дискуссия не о них)
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:03
Востаннє редагувалось Moneta
в П'ят 03 лип, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:04
pesikot написав: goldfinger написав:
Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.
Давно не видел такой поток безумства.
Мы за эмисмию, но мы не за эмиссию, потому что - это плохо. Но мы за эмиссию
В смысле?Какая эмиссия?Отрегулируйте интересную ставку,очень плавно спустите курс на 29,чтобы постричь нерезов и оживить экспорт,предоставьте льготы новым бизнесам,честно секвестируйте бюджет,обратитесь к внешним донорам,если надо...главное,это стараться жить по средствам и выполнять,что декларируешь и обещаешь и не бросаться в крайности.Тогда и репутация соответствующая.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:10
Просто с таким подходом у мудрого украинского нарида выборы не выиграть,гг,он всегда драматично выигрывает,голосуя за мессий,сказочников,сволочей и популистов.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:23
flyman написав:
Молокія
открыт с 2002 а мы обсуждаем что было открыто после девала 2014
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:27
zРадио написав:
Очень трезвый комментарий. Но вряд ли найдет понимание... Основной лейтмотив контр-аргументации - не лишайте, ироды, нас вкусного польского сыра, мы к нему 3 года привыкали
девалы неибежны но они не ведут к украинскому сыру, доказано девалом 2014. Бедные станут беднее, богатые как покупали импорт так и будут его покупать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:27
vitaliian написав: flyman написав:
Молокія
открыт с 2002 а мы обсуждаем что было открыто после девала 2014
він був ще при "клятому совку"
https://fi202x.blogspot.com/
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