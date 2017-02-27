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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5818581958205821>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 153
Прогнозую зростання курсу долара
77%
118
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
34
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57

  goldfinger написав:Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.

Давно не видел такой поток безумства.

Мы за эмисмию, но мы не за эмиссию, потому что - это плохо. Но мы за эмиссию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57

  vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.

А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны?
Бизнес и так будет цвести?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57

Помните мега классный мультик про раджу и золотую антилопу?Ещё,ещё,дай ещё,ещё,...хватит,сжалься,пощади,довольно...Так и закончит наш зелёный раджа.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:57

  pesikot написав:
  zРадио написав:Простите, что повторяюсь, но я не буду защищать манипулятивно приписанные мне песикотом идеи, которые сам не разделяю!

Тут тебе не бабушки под подъездом.

Но ты подтвердил свои идеи :) чтобы ты там не говорил


Подъездных бабушек представляешь здесь ты - аргументами в духе Юлиной риторики о "зажравшихся производителях". Покажи мне финотчетность этих "зажравшихся" (из независимых разумеется - бюджетных кровосись Косюка и Ахметова можешь не приводить, дискуссия не о них)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:03

При сырьевой модели курсу суждено обваливаться всегда, как только папуасы собирают недостаточно золотого песка в обмен на стеклянные бусы. О какой стабильности вы говорите? Понаписывали себе какойто фигни в конституции. Кем вы себя возомнили :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 03 лип, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:04

  pesikot написав:
  goldfinger написав:Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.

Давно не видел такой поток безумства.

Мы за эмисмию, но мы не за эмиссию, потому что - это плохо. Но мы за эмиссию

В смысле?Какая эмиссия?Отрегулируйте интересную ставку,очень плавно спустите курс на 29,чтобы постричь нерезов и оживить экспорт,предоставьте льготы новым бизнесам,честно секвестируйте бюджет,обратитесь к внешним донорам,если надо...главное,это стараться жить по средствам и выполнять,что декларируешь и обещаешь и не бросаться в крайности.Тогда и репутация соответствующая.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:10

Просто с таким подходом у мудрого украинского нарида выборы не выиграть,гг,он всегда драматично выигрывает,голосуя за мессий,сказочников,сволочей и популистов.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Молокія
открыт с 2002 а мы обсуждаем что было открыто после девала 2014
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Очень трезвый комментарий. Но вряд ли найдет понимание... Основной лейтмотив контр-аргументации - не лишайте, ироды, нас вкусного польского сыра, мы к нему 3 года привыкали
девалы неибежны но они не ведут к украинскому сыру, доказано девалом 2014. Бедные станут беднее, богатые как покупали импорт так и будут его покупать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:Молокія
открыт с 2002 а мы обсуждаем что было открыто после девала 2014

він був ще при "клятому совку"
https://fi202x.blogspot.com/
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