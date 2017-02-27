Moneta написав: Зачем было стирать часть цитаты? Зачем было стирать часть цитаты?

Тому, що не потрібно кидатися гучними фразеологізмами без елементарного розуміння того про що йдеться

Структура госзаимствований ОВГЗ уже получила клеймо "пирамида" по аналогии с известными финансовыми схемами, которые неизбежно заканчивались крахом. Действительно, выплаты государства по долгам в государственной "пирамиде" перекрываются поступлениями по новым размещениям по ставкам существенно выше, чем в соседнем Евросоюзе, экономика которого намного прочнее украинской.UBR.ua проанализировал, можно ли ОВГЗ считать финансовой пирамидой, есть ли риски финансового кризиса и не завершится ли оживление спекулянтов вокруг госдолга тем же, чем в свое время закончился нездоровый ажиотаж вкладчиковМеждународными инвесторами, скупающими украинский госдолг, движет, безусловно, жажда наживы – главный двигатель финансовых рынков. Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика. Это само по себе снижает риск обвала, вероятность которого просчитывают сами спекулянты."Несколько лет у нас наблюдается стабильность гривны, инвесторы видят, что для гривны шока нет, это повышает к ней доверие, они могут рисковать. Они понимают, что гривна не может каждый год девальвировать на 13%, и это их привлекает. В Европе ставки около 0%, им это неинтересно, они видят, что в Украине риски уменьшились, заработок хороший, они сюда идут", - объяснил UBR.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.В течение прошлого года госдолг фактически перераспределяется от коротких дорогих займов (с доходностью 20% годовых и сроком погашения 3-6 месяцев) в пользу длинных дешевых (10% на 4-5 лет). Так, если по итогам 2019 года сумма погашений гривневых ОВГЗ составляла 129 млрд грн, включая рефинансирование коротких бумаг дважды-трижды в течение года, то в 2020 году нужно будет погасить почти вдвое меньше – 68 млрд грн. Таким образом, несмотря на растущий госдолг, нагрузка на бюджет снижается."Пирамида означает, что одни облигации замещаются другими, но при этом увеличиваешь ставку. А сейчас ставка все время уменьшается. Поэтому первый признак пирамиды исчезает. Второй признак - когда долги "укорачиваются", но сейчас срок все время удлиняется. Это тоже довод против пирамиды. Мне кажется, глупо было не использовать момент, когда есть возможность снижать стоимость заимствований в гривне на внутреннем рынке. Это даже дешевле, чем деньги, которые можно было бы взять в иностранной валюте самому Минфину на внешних рынках до полугода", - подчеркивает советник президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Олег Устенко.Не считает ОВГЗ пирамидой и руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий."Я не понимаю, почему ОВГЗ – это пирамида. У нас есть плановый дефицит бюджета, есть план покрытия этого дефицита, например, доходами от приватизации, а другие источники – это заимствования. Надо как-то выполнять план покрытия дефицит бюджета", - поясняет аналитик.Особенностью рынка гособлигаций является то, что покинуть его просто по желанию не так просто. У облигаций есть свои сроки погашения со стороны государства, поэтому продать ценные бумаги "досрочно" можно только такому же спекулянту, как и сам держатель."Как показывает практика, спекулянты развернуться все не могут. Когда все начинают продавать, всё сыпется и на самом деле никто продать не может", - говорит Паращий.Если начинается паника, то по сути продать облигации некому – спекулянт не будет их покупать. ОВГЗ остаются на руках держателей и просто ждут сроков выкупа государством. А значит, исчезает и ажиотаж на рынке. Таким образом, "пирамида ОВГЗ" становится для нерезидента "ловушкой ОВГЗ", ему, возможно, и некомфортно, но госбюджету убытка нет."Я не вижу возможности обвала рынка ОВГЗ. Это же внутренние обязательства, их можно продать только внутри страны. Инвестор должен войти на рынок, завести свои доллары-евро и поменять их на наши облигации госзайма", - поясняет Олег Устенко.Несмотря на растущие финансовые риски, у Украины есть страховщик – Международный валютный фонд. Для любых инвесторов, в том числе спекулянтов, его поведение является маркером, рынок разворачивается вслед за МВФ, подобно флюгеру по ветру.Хотя, как считают эксперты, после решения МВФ часть игроков-спекулянтов уйдет с рынка, сбросив облигации с выгодой для себя, на их место может прийти "вторая волна" спекулянтов, которые зарабатывают на менее рисковых активах. А за ними – более серьезные люди."Если есть позитивный опыт первых спекулянтов, если макростабильность, если пришел МВФ и сказал, что все хорошо, есть шанс, что придет новый, менее толерантный к риску класс инвесторов, которые будут готовы меньше заработать, но зато более надежно. И уже после них могут прийти долгосрочные инвесторы, которые будут внимательно смотреть на активы", - прогнозирует Александр Паращий."Третья волна" представляет собой стратегических инвесторов – крупные компании, которые занимаются определенным бизнесом и приходят всерьез и надолго. Если правительству удастся удержать ситуацию под контролем, не допустив обвала в кризис, то "пирамида ОВГЗ" может сыграть роль "золотой акции", которая вытянет страну вверх из экономической ямы.