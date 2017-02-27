stm написав:У контроля девала должна быть цель. Девал на 1 грн приведёт к чему? Какова стоимость ресурсов критического импорта? Если без сыра и с более чёрствым хлебом я ещё получу разрыв бюджета по критическому импорту то простите какого?
я вижу в девале только один позитивный момент - сохранение звр. В остальном негатив как не крути.
То, что развивающейся Индии и нужно!
Давайте курс злотого посмотрим, никто ж не возражает что Польша активно развивается 10 последних лет?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
goldfinger написав:Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.
Влить кому, под какие проценты или просто так раздать. Именно в этом камень приткновения, у Смолия по меморандуму сократить невозвратную кредиторку а не увеличить. Он и объяснял что уменьшить требования к заёмщикам = получить проблему в будущем. Наши "сыркомбинаты" берут кредиты не для качества сыров и без залогов выходит дорого и все равно некачественно, всё для народа стараются )))
Недавно была новость, про кидок конторы "Галичина" кредиторов на сотни млн грн. И ничего, традиционно переписали всё на другое юрлицо, и ведут деятельность дальше. А первоначальное юрлицо-заёмщика - на ликвидацию
Тому, що не потрібно кидатися гучними фразеологізмами без елементарного розуміння того про що йдеться: Структура госзаимствований ОВГЗ уже получила клеймо "пирамида" по аналогии с известными финансовыми схемами, которые неизбежно заканчивались крахом. Действительно, выплаты государства по долгам в государственной "пирамиде" перекрываются поступлениями по новым размещениям по ставкам существенно выше, чем в соседнем Евросоюзе, экономика которого намного прочнее украинской. UBR.ua проанализировал, можно ли ОВГЗ считать финансовой пирамидой, есть ли риски финансового кризиса и не завершится ли оживление спекулянтов вокруг госдолга тем же, чем в свое время закончился нездоровый ажиотаж вкладчиков Международными инвесторами, скупающими украинский госдолг, движет, безусловно, жажда наживы – главный двигатель финансовых рынков. Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика. Это само по себе снижает риск обвала, вероятность которого просчитывают сами спекулянты. "Несколько лет у нас наблюдается стабильность гривны, инвесторы видят, что для гривны шока нет, это повышает к ней доверие, они могут рисковать. Они понимают, что гривна не может каждый год девальвировать на 13%, и это их привлекает. В Европе ставки около 0%, им это неинтересно, они видят, что в Украине риски уменьшились, заработок хороший, они сюда идут", - объяснил UBR.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. В течение прошлого года госдолг фактически перераспределяется от коротких дорогих займов (с доходностью 20% годовых и сроком погашения 3-6 месяцев) в пользу длинных дешевых (10% на 4-5 лет). Так, если по итогам 2019 года сумма погашений гривневых ОВГЗ составляла 129 млрд грн, включая рефинансирование коротких бумаг дважды-трижды в течение года, то в 2020 году нужно будет погасить почти вдвое меньше – 68 млрд грн. Таким образом, несмотря на растущий госдолг, нагрузка на бюджет снижается. "Пирамида означает, что одни облигации замещаются другими, но при этом увеличиваешь ставку. А сейчас ставка все время уменьшается. Поэтому первый признак пирамиды исчезает. Второй признак - когда долги "укорачиваются", но сейчас срок все время удлиняется. Это тоже довод против пирамиды. Мне кажется, глупо было не использовать момент, когда есть возможность снижать стоимость заимствований в гривне на внутреннем рынке. Это даже дешевле, чем деньги, которые можно было бы взять в иностранной валюте самому Минфину на внешних рынках до полугода", - подчеркивает советник президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Олег Устенко. Не считает ОВГЗ пирамидой и руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Я не понимаю, почему ОВГЗ – это пирамида. У нас есть плановый дефицит бюджета, есть план покрытия этого дефицита, например, доходами от приватизации, а другие источники – это заимствования. Надо как-то выполнять план покрытия дефицит бюджета", - поясняет аналитик. Особенностью рынка гособлигаций является то, что покинуть его просто по желанию не так просто. У облигаций есть свои сроки погашения со стороны государства, поэтому продать ценные бумаги "досрочно" можно только такому же спекулянту, как и сам держатель. "Как показывает практика, спекулянты развернуться все не могут. Когда все начинают продавать, всё сыпется и на самом деле никто продать не может", - говорит Паращий. Если начинается паника, то по сути продать облигации некому – спекулянт не будет их покупать. ОВГЗ остаются на руках держателей и просто ждут сроков выкупа государством. А значит, исчезает и ажиотаж на рынке. Таким образом, "пирамида ОВГЗ" становится для нерезидента "ловушкой ОВГЗ", ему, возможно, и некомфортно, но госбюджету убытка нет. "Я не вижу возможности обвала рынка ОВГЗ. Это же внутренние обязательства, их можно продать только внутри страны. Инвестор должен войти на рынок, завести свои доллары-евро и поменять их на наши облигации госзайма", - поясняет Олег Устенко. Несмотря на растущие финансовые риски, у Украины есть страховщик – Международный валютный фонд. Для любых инвесторов, в том числе спекулянтов, его поведение является маркером, рынок разворачивается вслед за МВФ, подобно флюгеру по ветру. Хотя, как считают эксперты, после решения МВФ часть игроков-спекулянтов уйдет с рынка, сбросив облигации с выгодой для себя, на их место может прийти "вторая волна" спекулянтов, которые зарабатывают на менее рисковых активах. А за ними – более серьезные люди. "Если есть позитивный опыт первых спекулянтов, если макростабильность, если пришел МВФ и сказал, что все хорошо, есть шанс, что придет новый, менее толерантный к риску класс инвесторов, которые будут готовы меньше заработать, но зато более надежно. И уже после них могут прийти долгосрочные инвесторы, которые будут внимательно смотреть на активы", - прогнозирует Александр Паращий. "Третья волна" представляет собой стратегических инвесторов – крупные компании, которые занимаются определенным бизнесом и приходят всерьез и надолго. Если правительству удастся удержать ситуацию под контролем, не допустив обвала в кризис, то "пирамида ОВГЗ" может сыграть роль "золотой акции", которая вытянет страну вверх из экономической ямы.
Як бізнес, Василь? Як офіс в 300 квадратів? Окупляється? Чи заколочений дошками стоїть?
Саакашвили, Бендукидзе, Мерабишвили реальные реформаторы Грузии. Глыбы уровня Ли Куан Ю. К сожалению, не додавили коррупционеров и воров. Демократия, понимаешь. Украина пока таких глыб не родила, а если и родит, то олигархи не дадут выжить. Комсомолец пастор и коммунистка фарион - идейные? Боже помилуй.
Я лично на товарища Смолия персонально срать хотел, т.к. лично с ним не знаком и только слышал, что он и его окружение не совсем честные люди. Но я в шоци под какими лозунгами на него наехали эти зеленые никчемы. Я очень был бы рад, если бы у них получилось с их идеей завалить страну и бизнес гривной. Но уверен, что завалят и всё это бабло снова окажется в офшорах, перевоплотится в яхты и особняки в центре Лондона. На чем основана моя уверенность? А на том, что институциональный и кадровый потенциал зеленых стремится к нулю. А без этого никак. Всё вытечет за рубеж как через дырявое сито. По усам текло, да в рот не попало.