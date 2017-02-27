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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5819582058215822>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 155
Прогнозую зростання курсу долара
77%
120
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
34
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:43

  vitaliian написав:девалы неибежны но они не ведут к украинскому сыру, доказано девалом 2014


Не ведут. Но я и не это предлагаю. Вот пример денежной политики здорового человека - ослабление к доллару системно со средней скоростью 5% в год. То, что развивающейся Индии и нужно!

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stm написав:У контроля девала должна быть цель. Девал на 1 грн приведёт к чему? Какова стоимость ресурсов критического импорта? Если без сыра и с более чёрствым хлебом я ещё получу разрыв бюджета по критическому импорту то простите какого?
я вижу в девале только один позитивный момент - сохранение звр. В остальном негатив как не крути.
То, что развивающейся Индии и нужно!
Давайте курс злотого посмотрим, никто ж не возражает что Польша активно развивается 10 последних лет?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:44

  stm написав:
  goldfinger написав:Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.

Влить кому, под какие проценты или просто так раздать. Именно в этом камень приткновения, у Смолия по меморандуму сократить невозвратную кредиторку а не увеличить. Он и объяснял что уменьшить требования к заёмщикам = получить проблему в будущем. Наши "сыркомбинаты" берут кредиты не для качества сыров и без залогов ;) выходит дорого и все равно некачественно, всё для народа стараются )))

Недавно была новость, про кидок конторы "Галичина" кредиторов на сотни млн грн.
И ничего, традиционно переписали всё на другое юрлицо, и ведут деятельность дальше.
А первоначальное юрлицо-заёмщика - на ликвидацию
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Недавно была новость, про кидок конторы "Галичина" кредиторов на сотни млн грн.
креатив кропивницкий туда же
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:57

  Долярчик написав:Наступного тижня мали б піти вниз.
Тоді Долярчик продовжить купляти долярчики :D

Накупив?!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:06

  Василь-Рівне написав:
  Moneta написав:Зачем было стирать часть цитаты?

Тому, що не потрібно кидатися гучними фразеологізмами без елементарного розуміння того про що йдеться:
Структура госзаимствований ОВГЗ уже получила клеймо "пирамида" по аналогии с известными финансовыми схемами, которые неизбежно заканчивались крахом. Действительно, выплаты государства по долгам в государственной "пирамиде" перекрываются поступлениями по новым размещениям по ставкам существенно выше, чем в соседнем Евросоюзе, экономика которого намного прочнее украинской.
UBR.ua проанализировал, можно ли ОВГЗ считать финансовой пирамидой, есть ли риски финансового кризиса и не завершится ли оживление спекулянтов вокруг госдолга тем же, чем в свое время закончился нездоровый ажиотаж вкладчиков
Международными инвесторами, скупающими украинский госдолг, движет, безусловно, жажда наживы – главный двигатель финансовых рынков. Однако украинские гособлигации вызывают их интерес не только своей доходностью, но и той стабильностью, которую демонстрирует и украинская валюта, и украинская экономика. Это само по себе снижает риск обвала, вероятность которого просчитывают сами спекулянты.
"Несколько лет у нас наблюдается стабильность гривны, инвесторы видят, что для гривны шока нет, это повышает к ней доверие, они могут рисковать. Они понимают, что гривна не может каждый год девальвировать на 13%, и это их привлекает. В Европе ставки около 0%, им это неинтересно, они видят, что в Украине риски уменьшились, заработок хороший, они сюда идут", - объяснил UBR.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.
В течение прошлого года госдолг фактически перераспределяется от коротких дорогих займов (с доходностью 20% годовых и сроком погашения 3-6 месяцев) в пользу длинных дешевых (10% на 4-5 лет). Так, если по итогам 2019 года сумма погашений гривневых ОВГЗ составляла 129 млрд грн, включая рефинансирование коротких бумаг дважды-трижды в течение года, то в 2020 году нужно будет погасить почти вдвое меньше – 68 млрд грн. Таким образом, несмотря на растущий госдолг, нагрузка на бюджет снижается.
"Пирамида означает, что одни облигации замещаются другими, но при этом увеличиваешь ставку. А сейчас ставка все время уменьшается. Поэтому первый признак пирамиды исчезает. Второй признак - когда долги "укорачиваются", но сейчас срок все время удлиняется. Это тоже довод против пирамиды. Мне кажется, глупо было не использовать момент, когда есть возможность снижать стоимость заимствований в гривне на внутреннем рынке. Это даже дешевле, чем деньги, которые можно было бы взять в иностранной валюте самому Минфину на внешних рынках до полугода", - подчеркивает советник президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, Олег Устенко.
Не считает ОВГЗ пирамидой и руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
"Я не понимаю, почему ОВГЗ – это пирамида. У нас есть плановый дефицит бюджета, есть план покрытия этого дефицита, например, доходами от приватизации, а другие источники – это заимствования. Надо как-то выполнять план покрытия дефицит бюджета", - поясняет аналитик.
Особенностью рынка гособлигаций является то, что покинуть его просто по желанию не так просто. У облигаций есть свои сроки погашения со стороны государства, поэтому продать ценные бумаги "досрочно" можно только такому же спекулянту, как и сам держатель.
"Как показывает практика, спекулянты развернуться все не могут. Когда все начинают продавать, всё сыпется и на самом деле никто продать не может", - говорит Паращий.
Если начинается паника, то по сути продать облигации некому – спекулянт не будет их покупать. ОВГЗ остаются на руках держателей и просто ждут сроков выкупа государством. А значит, исчезает и ажиотаж на рынке. Таким образом, "пирамида ОВГЗ" становится для нерезидента "ловушкой ОВГЗ", ему, возможно, и некомфортно, но госбюджету убытка нет.
"Я не вижу возможности обвала рынка ОВГЗ. Это же внутренние обязательства, их можно продать только внутри страны. Инвестор должен войти на рынок, завести свои доллары-евро и поменять их на наши облигации госзайма", - поясняет Олег Устенко.
Несмотря на растущие финансовые риски, у Украины есть страховщик – Международный валютный фонд. Для любых инвесторов, в том числе спекулянтов, его поведение является маркером, рынок разворачивается вслед за МВФ, подобно флюгеру по ветру.
Хотя, как считают эксперты, после решения МВФ часть игроков-спекулянтов уйдет с рынка, сбросив облигации с выгодой для себя, на их место может прийти "вторая волна" спекулянтов, которые зарабатывают на менее рисковых активах. А за ними – более серьезные люди.
"Если есть позитивный опыт первых спекулянтов, если макростабильность, если пришел МВФ и сказал, что все хорошо, есть шанс, что придет новый, менее толерантный к риску класс инвесторов, которые будут готовы меньше заработать, но зато более надежно. И уже после них могут прийти долгосрочные инвесторы, которые будут внимательно смотреть на активы", - прогнозирует Александр Паращий.
"Третья волна" представляет собой стратегических инвесторов – крупные компании, которые занимаются определенным бизнесом и приходят всерьез и надолго. Если правительству удастся удержать ситуацию под контролем, не допустив обвала в кризис, то "пирамида ОВГЗ" может сыграть роль "золотой акции", которая вытянет страну вверх из экономической ямы.

Як бізнес, Василь? Як офіс в 300 квадратів? Окупляється? Чи заколочений дошками стоїть?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:08

  goldfinger написав:
  rollo написав:
  Сибарит написав:Хватит ждать сильного гениального руководителя всей страны - пора завязывать с культом личности.

При выводе страны из феодализма без сильной личности никак нельзя.
Ататюрк, Пиночет, Ли куан Ю, Саакашвили.

Вашингтон,Линкольн,Рузвельт,Рейган,Саакашвили.
Хлодвиг,Карл Великий,Людовик XIV, Наполеон,Де Голль,Саакашвили.
Оттон Великий,Карл V,Фридрих II,Бисмарк,Саакашвили.
Альфред Великий,Виктория, Черчилль,Тэтчер,Саакашвили.
По-моему,кто-то лишний,гг
У нас идейных мало.Ну Кровавый Пастор ,ну Фарион.............

Саакашвили, Бендукидзе, Мерабишвили реальные реформаторы Грузии. Глыбы уровня Ли Куан Ю. К сожалению, не додавили коррупционеров и воров. Демократия, понимаешь.
Украина пока таких глыб не родила, а если и родит, то олигархи не дадут выжить.
Комсомолец пастор и коммунистка фарион - идейные? Боже помилуй.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:29

  goldfinger написав:Смолия ушли правильно.


Я лично на товарища Смолия персонально срать хотел, т.к. лично с ним не знаком и только слышал, что он и его окружение не совсем честные люди. Но я в шоци под какими лозунгами на него наехали эти зеленые никчемы. Я очень был бы рад, если бы у них получилось с их идеей завалить страну и бизнес гривной. Но уверен, что завалят и всё это бабло снова окажется в офшорах, перевоплотится в яхты и особняки в центре Лондона. На чем основана моя уверенность? А на том, что институциональный и кадровый потенциал зеленых стремится к нулю. :!: А без этого никак. :? Всё вытечет за рубеж как через дырявое сито. По усам текло, да в рот не попало. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:38

  goldfinger написав:очень плавно спустите курс на 29,чтобы постричь нерезов ....обратитесь к внешним донорам


Киньте их, а потом обратитесь к ним же за новым баблом?! :shock:
Оригинально. :shock:
А тебе не кажется, что они потом с тобой на одном гектаре срать не сядут?
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:54

  juristkostya написав:
  Qwerty"[quote="4992111:Амвросий написав:Интересно, с чем связано такое сильное повышение маржи на импортные товары?
вероятно, со снижением оборотов = увеличением доли условно постоянных затрат в себестоимости.

Мда... Може краще про переваги заправки газом для бюджетних авто?! А то де костя, а де «условно постоянниє затрати в сєбєстоімості»... Термін «условно» знає один юріст![/quote]кверти, если вы не в курсе, что такое условно постоянные и условно переменные затраты - это только ваша проблема.

На понятном вам языке:
- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.
- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
Доступно?[/quote]
Я в шоці! Ну для чого отакі персонажі заходять на фінансовий форум?! У нього переобувка кальос условно постійна стаття затрат! І не залежить від прабєга! Юрист, якщо не залежить від пробєга, то при прабєгє нуль навіщо переобуватися?! Сомілітарік той хоч в вузі вчився, а тут заправщик розказує людям з економічною освітою і величезним досвідом господарювання своє якесь викривлене бачення! Давай про заміну ГБО!
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