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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5819582058215822

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.4 5 155
Прогнозую зростання курсу долара
77%
120
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
34
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:12

  Кучинелли написав:
  juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат


В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.

Костя прав?! Ви вирішили мене розсмішити?! Ваш прімєр не такий вже й простий... Знаю компанію з мільярдними оборотами, яка дуже тривалий час орендувала офіси... Чому?! Ну, по перше, одноразова купівля великого офісу в центрі Києва це дуже солідна цифра грошей, які треба взяти з обороту, або кредит, а там відсотки, які можуть бути рівними оренді... А по друге у своєї нерухомості є теж деякі нюанси - такі як амортизація і перспективи обвалу цін на комерційну нерухомість або ще гірше, прикладом може бути Донецьк! Правда нині та компанія все ж побудувала собі офіс в самому центрі! А її головний господар при мільярдних статках все ж знімає собі житло як в Україні, так і в Швейцарії, в Монако, в Лондоні...
А собівартість це складна річ і якісь умовності якогось кості це просто смішно, добре що він пояснює собі на прикладі експлуатації авто, а не на чомусь більш складнішому! І авто теж може бути як власністю так і в оренді, так і в лізингу, так і найняте для певних послуг... І стаття витрат на поміняти кальоса може бути в складі інших затрат - умовно змінних! Я вже не кажу про заміну кальос самим водієм! Це якщо примітивно на рівні кості з заправки!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:19

  Долярчик написав:
  Qwerty написав:
  Долярчик написав:[quote="Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.

К 20-ти

До 26,20 у цьому місяці :wink:

===

За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою![/quote]
===

Так, визнаю, помилився.
Не помиляється лише той, хто нічого не робить!©
Так буде в наступному місяці :D

Хоча і в цьому місяці є ще 2 дні! :wink: :mrgreen:[/quote]
Не буде і в наступному місяці! Вірніше в цьому вже! Нас попереду чекають веселі і непрості часи!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:23

  asti написав:
  Qwerty"[quote="4993884:Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
До 26,20 у цьому місяці :wink:
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою![/quote]За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!![/quote]
Ага! Спуститеся! Особливо коли валюта прямо папрьот! Тримайте поширє кармани! А за базар Долярчика, що в червні буде 26,20... Правда він оперативно на липень переніс! Станом на завтрашні курси 26,20 нема! Чи ви не сугласні?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:30

  centurionus написав:
  Кучинелли написав:
  juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат


В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.

"Условные" - нісенітниця, на що і натякнув Qwerty, борець із "сусликами-агрономами". Нісенітниця, як і шини, і страховка. "Постійними" у невдалому прикладі будуть витрати на стоянку/гараж, скажімо (постійні витрати - ті, що залишаться при зупинці виробництва).
Умовні/безумовні :?:
Классификация переменных затрат
По характеру зависимости от объёма выпуска:

пропорциональные
дегрессивные
прогрессивные
По статистическому принципу:

общие (total variable cost, TVC)
средние (average variable cost, AVC). AVC = VC / Q; AVC = AC — AFC
По способу отнесения на себестоимость продукции:

прямые
косвенные
По отношению к производственному процессу:

производственные
непроизводственные

Дякую за розуміння! Коли якісь незрозумілі юрісти починають щось пояснювати в економічних питаннях стає сумно! Йому і в голову не приходить що не може бути ніяких умовних затрат! В нього й виробництво якесь умовне! Пояснити такому спіціалісту неможливо, він це не розуміє апріорі! Рівень плінтус!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у меня вопрос.
Зачем эти упоротые ребята выходят на внешний рынок с размещением еврооблигаций под выше 7% (говоря что это одна из самых низких ставок), если можно сделать аналогичную специальную программу привлечения валюты у населения через госбанки хотя бы под 5% (да, сейчас можно купить облигаций - но нынешние предложения купить облигации ниже определенной суммы чисто невыгодно из-за всяких комиссий для большинства тех, кто теоретически мог бы вложить свои деньги)?
Можно конечно сразу сказать, что наш зубожилый народ много не нанесет - возможно, но можно хотя бы попробовать создать такую программу, а вдруг пойдет.
Нет мы упорото продолжаем работать с какими-то сферическими виртуальными иностранными инвесторами в вакууме.

Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?

Ps/ Хотя ответ на этот вопрос у меня в общем-то есть. Просто как-то всё по-дыбильному выходит.

пс. Ставки по гривне по депозитам родным украинцам - это вообще полный атас - почти такие же как и по валютным еврооблигациям иностранным инвесторам :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 04 лип, 2020 00:44, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И снова здрасьте!

Никогда не забывайте, что мы имеем дело с жуликами. Как поведут себя жулики можно понять, если ты попробуешь мыслить как жулик. Сейчас они кричат, что гривна упадет и пора бежать покупать доллары. Даже курс чуть вырос до 27 с копейками. Сейчас народ в панике "буит_тока_даражать" откупится по 28 а они его опустят назад на 26,5 и обоснуют это необоснованной паникой смены головы НБУ. Цифры курса в этом примере не важны. Главное следите за руками.

А когда все купят по 28 и сольются опять по 26,5 - они к осени курс вверх к 30+. Классика!

С паршивой овцы хоть шерсти клок перед осенним мировым финансовым кризисом. И тогда они скажут, что это не мы, а это мировой кризис.

Нас ждет очень турбулентная осень. У кого есть яйца и кто хочет спасти сбережения, покупайте бакс, когда будет снижение через 3 недели с загоном в обратную сторону.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?


вже розписували цей тіпа нонсекс

1) суми треба великі і швидко
2) збирати в народу - довго і не факт що збереться
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:47

  greenozon написав:
  Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?


вже розписували цей тіпа нонсекс

1) суми треба великі і швидко
2) збирати в народу - довго і не факт що збереться

А главное, эти пресловутые щедрые ребята, "виртуальные иностранные инвесторы в вакууме", наши всем знакомые и горячо любимые олигархи-офшорники.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:51

  greenozon написав:
  Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?


вже розписували цей тіпа нонсекс

1) суми треба великі і швидко
2) збирати в народу - довго і не факт що збереться


Так я ж кажу - можно хоча б спробувати. І можна паралельно - і там (у іноземців), і тут - не треба нікуди спішити.
Просто не треба настільки шулерствувати зі ставками, коли в тому числі на такому "маленькому" нюансі зі ставками стає наочно видно за кого нас, маленьких українців, тримають і ким вважають.
Alex2007
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  #<1 ... 5819582058215822
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