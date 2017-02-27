juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.
Костя прав?! Ви вирішили мене розсмішити?! Ваш прімєр не такий вже й простий... Знаю компанію з мільярдними оборотами, яка дуже тривалий час орендувала офіси... Чому?! Ну, по перше, одноразова купівля великого офісу в центрі Києва це дуже солідна цифра грошей, які треба взяти з обороту, або кредит, а там відсотки, які можуть бути рівними оренді... А по друге у своєї нерухомості є теж деякі нюанси - такі як амортизація і перспективи обвалу цін на комерційну нерухомість або ще гірше, прикладом може бути Донецьк! Правда нині та компанія все ж побудувала собі офіс в самому центрі! А її головний господар при мільярдних статках все ж знімає собі житло як в Україні, так і в Швейцарії, в Монако, в Лондоні... А собівартість це складна річ і якісь умовності якогось кості це просто смішно, добре що він пояснює собі на прикладі експлуатації авто, а не на чомусь більш складнішому! І авто теж може бути як власністю так і в оренді, так і в лізингу, так і найняте для певних послуг... І стаття витрат на поміняти кальоса може бути в складі інших затрат - умовно змінних! Я вже не кажу про заміну кальос самим водієм! Це якщо примітивно на рівні кості з заправки!
Qwerty"[quote="4993884:Striker написав:Плавно идём к 26-ти? Тенденция сегодня радует.
До 26,20 у цьому місяці
За базар треба відповідати! Чи ви на ринку там стоїте?! Нема 26,20 і вже не буде! Після жнив підемо вгору! Впевненою ходою![/quote]За какой такой базар?! С какого лешего мы после жныв пидемо вгору? Урожай начнут продавать - валюта в страну попрет - можем в сентябре 26 увидеть, а когда кукурузу начнут в ноябре начнут на экспорт гнать - можем и на 25,ХХ спуститься!![/quote] Ага! Спуститеся! Особливо коли валюта прямо папрьот! Тримайте поширє кармани! А за базар Долярчика, що в червні буде 26,20... Правда він оперативно на липень переніс! Станом на завтрашні курси 26,20 нема! Чи ви не сугласні?
juristkostya написав:На понятном вам языке:- чем больше вы ездите на авто, тем выше затраты на топливо, шины, ремонт. Это называется условно переменные затраты.- в то же время, затраты на ежегодное страхование от пробега не зависят, и называются условно постоянными. Аналогично, переобувка колес зима/лето делается 2 раза в год независимо от пробега, это тоже условно постоянная статья затрат
В отличие от вируса тут Костя прав.Этому учат во многих компаниях.Ещё более простой и понятный пример - это собственное помещение или аренда.Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.
"Условные" - нісенітниця, на що і натякнув Qwerty, борець із "сусликами-агрономами". Нісенітниця, як і шини, і страховка. "Постійними" у невдалому прикладі будуть витрати на стоянку/гараж, скажімо (постійні витрати - ті, що залишаться при зупинці виробництва). Умовні/безумовні
Классификация переменных затрат По характеру зависимости от объёма выпуска:
пропорциональные дегрессивные прогрессивные По статистическому принципу:
общие (total variable cost, TVC) средние (average variable cost, AVC). AVC = VC / Q; AVC = AC — AFC По способу отнесения на себестоимость продукции:
прямые косвенные По отношению к производственному процессу:
производственные непроизводственные
Дякую за розуміння! Коли якісь незрозумілі юрісти починають щось пояснювати в економічних питаннях стає сумно! Йому і в голову не приходить що не може бути ніяких умовних затрат! В нього й виробництво якесь умовне! Пояснити такому спіціалісту неможливо, він це не розуміє апріорі! Рівень плінтус!
у меня вопрос. Зачем эти упоротые ребята выходят на внешний рынок с размещением еврооблигаций под выше 7% (говоря что это одна из самых низких ставок), если можно сделать аналогичную специальную программу привлечения валюты у населения через госбанки хотя бы под 5% (да, сейчас можно купить облигаций - но нынешние предложения купить облигации ниже определенной суммы чисто невыгодно из-за всяких комиссий для большинства тех, кто теоретически мог бы вложить свои деньги)? Можно конечно сразу сказать, что наш зубожилый народ много не нанесет - возможно, но можно хотя бы попробовать создать такую программу, а вдруг пойдет. Нет мы упорото продолжаем работать с какими-то сферическими виртуальными иностранными инвесторами в вакууме.
Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
Ps/ Хотя ответ на этот вопрос у меня в общем-то есть. Просто как-то всё по-дыбильному выходит.
пс. Ставки по гривне по депозитам родным украинцам - это вообще полный атас - почти такие же как и по валютным еврооблигациям иностранным инвесторам
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 04 лип, 2020 00:44, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не забывайте, что мы имеем дело с жуликами. Как поведут себя жулики можно понять, если ты попробуешь мыслить как жулик. Сейчас они кричат, что гривна упадет и пора бежать покупать доллары. Даже курс чуть вырос до 27 с копейками. Сейчас народ в панике "буит_тока_даражать" откупится по 28 а они его опустят назад на 26,5 и обоснуют это необоснованной паникой смены головы НБУ. Цифры курса в этом примере не важны. Главное следите за руками.
А когда все купят по 28 и сольются опять по 26,5 - они к осени курс вверх к 30+. Классика!
С паршивой овцы хоть шерсти клок перед осенним мировым финансовым кризисом. И тогда они скажут, что это не мы, а это мировой кризис.
Нас ждет очень турбулентная осень. У кого есть яйца и кто хочет спасти сбережения, покупайте бакс, когда будет снижение через 3 недели с загоном в обратную сторону.
Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
вже розписували цей тіпа нонсекс
1) суми треба великі і швидко 2) збирати в народу - довго і не факт що збереться
Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
вже розписували цей тіпа нонсекс
1) суми треба великі і швидко 2) збирати в народу - довго і не факт що збереться
А главное, эти пресловутые щедрые ребята, "виртуальные иностранные инвесторы в вакууме", наши всем знакомые и горячо любимые олигархи-офшорники.
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Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
вже розписували цей тіпа нонсекс
1) суми треба великі і швидко 2) збирати в народу - довго і не факт що збереться
Так я ж кажу - можно хоча б спробувати. І можна паралельно - і там (у іноземців), і тут - не треба нікуди спішити. Якщо не вийде - вийти і сказати "нажаль, стартап не видався". Просто не треба настільки шулерствувати зі ставками, коли в тому числі на такому "маленькому" нюансі зі ставками стає наочно видно за кого нас, маленьких українців, тримають і ким вважають. п.с.Більш того, була інформація, що вони взагалі хочуть припинити випуск внутрішніх валютних овдп https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ny-361984/ Але при цьому про відміну зовнішних валютних позик - ні слова.
Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
вже розписували цей тіпа нонсекс 1) суми треба великі і швидко 2) збирати в народу - довго і не факт що збереться
А главное, эти пресловутые щедрые ребята, "виртуальные иностранные инвесторы в вакууме", наши всем знакомые и горячо любимые олигархи-офшорники.
Это не более, чем ваши фантазии. Никаких фактов в пользу этих фантазий не существует.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus