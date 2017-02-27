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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5820582158225823

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 156
Прогнозую зростання курсу долара
77%
120
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
35
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 01:42

взяли рижого за помідорчікі, кто посмелл!

https://ssu.gov.ua/novyny/7765?fbclid=I ... X33rZXduw0
+50грн !
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