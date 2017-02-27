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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 01:42
взяли рижого за помідорчікі, кто посмелл!
+50грн !
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Додано: Суб 04 лип, 2020 05:50
Никакой инвестор в здравом уме заводить деньги не будет. Заводят местные олигархи под видом "иностранных инвесторов". Под соусом "защиты инвесторов" их холят и лелеят и дают немыслимо огромные проценты в валюте, к сожалению в ущерб населению...
Додано: Суб 04 лип, 2020 06:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
простой пример, есть у вас 5куе и вы хотите свой бизнес, можете купить старый бус и на этом деньги кончатся, а можете арендовать помещение, бус поновее и нанять пару сотрудников, и далее оплачивать аренду и зарплату с заказов. Если бизнес генерирует прибыль вы продолжаете арендовать помещения и транспорт, если перестал гененировать- отказались от аренды и всё. Если свое помещение еще можно попытаться продать дороже, то транспорт уйдет однозначно ниже цены покупки. Для бизнеса аренда - мудрое решение.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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