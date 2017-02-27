Alex2007 написав:

у меня вопрос.Зачем эти упоротые ребята выходят на внешний рынок с размещением еврооблигаций под выше 7% (говоря что это одна из самых низких ставок), если можно сделать аналогичную специальную программу привлечения валюты у населения через госбанки хотя бы под 5% (да, сейчас можно купить облигаций - но нынешние предложения купить облигации ниже определенной суммы чисто невыгодно из-за всяких комиссий для большинства тех, кто теоретически мог бы вложить свои деньги)?Можно конечно сразу сказать, что наш зубожилый народ много не нанесет - возможно, но можно хотя бы попробовать создать такую программу, а вдруг пойдет.Нет мы упорото продолжаем работать с какими-то сферическими виртуальными иностранными инвесторами в вакууме.Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?Ps/ Хотя ответ на этот вопрос у меня в общем-то есть. Просто как-то всё по-дыбильному выходит.пс. Ставки по гривне по депозитам родным украинцам - это вообще полный атас - почти такие же как и по валютным еврооблигациям иностранным инвесторам