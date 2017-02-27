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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 01:42
взяли рижого за помідорчікі, кто посмелл!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 лип, 2020 05:50
Никакой инвестор в здравом уме заводить деньги не будет. Заводят местные олигархи под видом "иностранных инвесторов". Под соусом "защиты инвесторов" их холят и лелеят и дают немыслимо огромные проценты в валюте, к сожалению в ущерб населению...
Додано: Суб 04 лип, 2020 06:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
простой пример, есть у вас 5куе и вы хотите свой бизнес, можете купить старый бус и деньги кончатся, а можете арендовать помещение, арендовать бус поновее с водителем, нанять еще пару сотрудников, и далее оплачивать аренду и зарплаты с заказов. Если бизнес генерирует прибыль вы продолжаете арендовать помещения и транспорт, если перестал гененировать- отказались от аренды и всё. Если свое помещение еще можно попытаться продать дороже, то транспорт уйдет уже ниже цены покупки. Для бизнеса аренда - мудрое решение.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:18
Позитив от девальвации штука спорная,но девальвация сама часто сигнализирует об уровне развития общества и его...интеллектуальном уровне.Аргентина, Венесуэла,африканские супербанкноты с миллиардами нулей...ни на какие размышления не наводит?Индия с 5% явно не самый плохой пример.А мы поближе не к индийцам,а к индейцам.
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:26
Таки да,соглашусь с тем,что вливание государством денег в экономику через госагенство или госбанки,налоговые стимулы,привлекательные условия и т.п. эффективны лишь в том случае,когда государство жестоко карает, оставляет без штанов и за решеткой тех,кто проделывает подобные вышеупомянутые фокусы.Это не про Украину пока.Уверен,что без Гильотины,потом Наполеона,Реставрации или в ином виде,но как то так получить на выходе нормальную страну не получится никак.Без борьбы не выйдет.
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:29
Все хорошо в меру. Девальвация безусловно нужна и полезна, если она происходит в меру. Например, если девальвация идет плавно и стабильно 10% в год - это хорошо и нормально. А если печатать и печатать, бесконтрольно сжигая деньги на чиновников и госпрограммы, то получится как в Африке...
Кроме того, что печатать деньги, нужно также сокращать расходы госбюджета, тогда будет толк. Нужно резать все программы, которые финансируются из госбюджета. Развитие экономики должно идти за счет частного бизнеса, за счет частных денег, а не за счёт госбюджета.
Хочет какое-то частное предприятия вместо уплаты налогов построить дороги за свой счет - это прекрасно, такое нужно поощрять. Хочет частная клиника оказать бюджетникам медицинское обслуживание за свой счёт вместо уплаты налогов - прекрасно, такое нужно поощрять.
Главное чтобы при этом не было потока денег из госбюджета частникам. Если деньги в госбюджет не приходят, а вместо этого оказываются нужные услуги частными компаниями с высококвалифицированным персоналом - это прекрасно. Ведь именно в обеспечении таких условий и заключается задача государства, а не в том чтобы брить всех налогами и кормить "своих".
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 04 лип, 2020 07:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:39
Что за люди,вырвать часть,а потом вопросы задавать.Мы же о том,как надо, а не так,как есть сейчас,-это мы примерно понимаем.Как между людьми,как в бизнесе- делаешь,что говоришь,не кидаешь и у тебя хорошая репутация,с тобой будут иметь дело.А если ума нет,шараханья да идеи как чего украсть,обмануть и уйти безнаказанно-в лучшем случае пошлют,в худшем-в лесу закопают.
Додано: Суб 04 лип, 2020 07:47
Ответ:нарид,хоть и не особо умный,но не поверит.Он уже неоднократно выдрессирован,как собака Павлова,к какому итогу приводят подобные игры с подобным государством.Простой вопрос какой валюте или,если угодно проекцию,какой системе,каким людям,какому государству у нас больше верят,гривне или доллару?Ответ очевиден.
Додано: Суб 04 лип, 2020 08:16
мечтает скромно о 2м сроке...
говоришь павлины(С)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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