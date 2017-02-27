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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5820582158225823

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 156
Прогнозую зростання курсу долара
77%
120
Прогнозую падіння курсу долара
1%
1
Ніяких змін не очікую
22%
35
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 01:42

взяли рижого за помідорчікі, кто посмелл!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 05:50

  Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?


Никакой инвестор в здравом уме заводить деньги не будет. Заводят местные олигархи под видом "иностранных инвесторов". Под соусом "защиты инвесторов" их холят и лелеят и дают немыслимо огромные проценты в валюте, к сожалению в ущерб населению... :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 06:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:собівартість це складна річ і якісь умовності якогось кості це просто смішно, добре що він пояснює собі на прикладі експлуатації авто, а не на чомусь більш складнішому! І авто теж може бути як власністю так і в оренді, так і в лізингу, так і найняте для певних послуг...
простой пример, есть у вас 5куе и вы хотите свой бизнес, можете купить старый бус и деньги кончатся, а можете арендовать помещение, арендовать бус поновее с водителем, нанять еще пару сотрудников, и далее оплачивать аренду и зарплаты с заказов. Если бизнес генерирует прибыль вы продолжаете арендовать помещения и транспорт, если перестал гененировать- отказались от аренды и всё. Если свое помещение еще можно попытаться продать дороже, то транспорт уйдет уже ниже цены покупки. Для бизнеса аренда - мудрое решение.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Смолия ушли правильно

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:18

  vitaliian написав:
  stm написав:У контроля девала должна быть цель. Девал на 1 грн приведёт к чему? Какова стоимость ресурсов критического импорта? Если без сыра и с более чёрствым хлебом я ещё получу разрыв бюджета по критическому импорту то простите какого?
я вижу в девале только один позитивный момент - сохранение звр. В остальном негатив как не крути.
То, что развивающейся Индии и нужно!
Давайте курс злотого посмотрим, никто ж не возражает что Польша активно развивается 10 последних лет?

Позитив от девальвации штука спорная,но девальвация сама часто сигнализирует об уровне развития общества и его...интеллектуальном уровне.Аргентина, Венесуэла,африканские супербанкноты с миллиардами нулей...ни на какие размышления не наводит?Индия с 5% явно не самый плохой пример.А мы поближе не к индийцам,а к индейцам.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:26

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:
  goldfinger написав:Смолия ушли правильно.Он другая крайность от де****,проповедующих за дефолт и 35.Истина посередине но,вангую,что зеплесень страшно напугана масштабом бюджетной ж*** и таки втопит на типографии педаль в пол.А так,чтобы денег в экономику влить,налоговую базу взрастить,а не уничтожать,сделать хорошо,-это не с нашим счастьем.

Влить кому, под какие проценты или просто так раздать. Именно в этом камень приткновения, у Смолия по меморандуму сократить невозвратную кредиторку а не увеличить. Он и объяснял что уменьшить требования к заёмщикам = получить проблему в будущем. Наши "сыркомбинаты" берут кредиты не для качества сыров и без залогов ;) выходит дорого и все равно некачественно, всё для народа стараются )))

Недавно была новость, про кидок конторы "Галичина" кредиторов на сотни млн грн.
И ничего, традиционно переписали всё на другое юрлицо, и ведут деятельность дальше.
А первоначальное юрлицо-заёмщика - на ликвидацию

Таки да,соглашусь с тем,что вливание государством денег в экономику через госагенство или госбанки,налоговые стимулы,привлекательные условия и т.п. эффективны лишь в том случае,когда государство жестоко карает, оставляет без штанов и за решеткой тех,кто проделывает подобные вышеупомянутые фокусы.Это не про Украину пока.Уверен,что без Гильотины,потом Наполеона,Реставрации или в ином виде,но как то так получить на выходе нормальную страну не получится никак.Без борьбы не выйдет.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:29

  goldfinger написав:Позитив от девальвации штука спорная,но девальвация сама часто сигнализирует об уровне развития общества и его...интеллектуальном уровне.Аргентина, Венесуэла,африканские супербанкноты с миллиардами нулей...ни на какие размышления не наводит?Индия с 5% явно не самый плохой пример.А мы поближе не к индийцам,а к индейцам.


Все хорошо в меру. Девальвация безусловно нужна и полезна, если она происходит в меру. Например, если девальвация идет плавно и стабильно 10% в год - это хорошо и нормально. А если печатать и печатать, бесконтрольно сжигая деньги на чиновников и госпрограммы, то получится как в Африке... :)

Кроме того, что печатать деньги, нужно также сокращать расходы госбюджета, тогда будет толк. Нужно резать все программы, которые финансируются из госбюджета. Развитие экономики должно идти за счет частного бизнеса, за счет частных денег, а не за счёт госбюджета.

Хочет какое-то частное предприятия вместо уплаты налогов построить дороги за свой счет - это прекрасно, такое нужно поощрять. Хочет частная клиника оказать бюджетникам медицинское обслуживание за свой счёт вместо уплаты налогов - прекрасно, такое нужно поощрять.

Главное чтобы при этом не было потока денег из госбюджета частникам. Если деньги в госбюджет не приходят, а вместо этого оказываются нужные услуги частными компаниями с высококвалифицированным персоналом - это прекрасно. Ведь именно в обеспечении таких условий и заключается задача государства, а не в том чтобы брить всех налогами и кормить "своих".
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 04 лип, 2020 07:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:39

  Libo написав:
  goldfinger написав:очень плавно спустите курс на 29,чтобы постричь нерезов ....обратитесь к внешним донорам


Киньте их, а потом обратитесь к ним же за новым баблом?! :shock:
Оригинально. :shock:
А тебе не кажется, что они потом с тобой на одном гектаре срать не сядут?
:lol: :lol: :lol:

Что за люди,вырвать часть,а потом вопросы задавать.Мы же о том,как надо, а не так,как есть сейчас,-это мы примерно понимаем.Как между людьми,как в бизнесе- делаешь,что говоришь,не кидаешь и у тебя хорошая репутация,с тобой будут иметь дело.А если ума нет,шараханья да идеи как чего украсть,обмануть и уйти безнаказанно-в лучшем случае пошлют,в худшем-в лесу закопают.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 07:47

  Alex2007 написав:у меня вопрос.
Зачем эти упоротые ребята выходят на внешний рынок с размещением еврооблигаций под выше 7% (говоря что это одна из самых низких ставок), если можно сделать аналогичную специальную программу привлечения валюты у населения через госбанки хотя бы под 5% (да, сейчас можно купить облигаций - но нынешние предложения купить облигации ниже определенной суммы чисто невыгодно из-за всяких комиссий для большинства тех, кто теоретически мог бы вложить свои деньги)?
Можно конечно сразу сказать, что наш зубожилый народ много не нанесет - возможно, но можно хотя бы попробовать создать такую программу, а вдруг пойдет.
Нет мы упорото продолжаем работать с какими-то сферическими виртуальными иностранными инвесторами в вакууме.

Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?

Ps/ Хотя ответ на этот вопрос у меня в общем-то есть. Просто как-то всё по-дыбильному выходит.

пс. Ставки по гривне по депозитам родным украинцам - это вообще полный атас - почти такие же как и по валютным еврооблигациям иностранным инвесторам :lol: :lol: :lol:

Ответ:нарид,хоть и не особо умный,но не поверит.Он уже неоднократно выдрессирован,как собака Павлова,к какому итогу приводят подобные игры с подобным государством.Простой вопрос какой валюте или,если угодно проекцию,какой системе,каким людям,какому государству у нас больше верят,гривне или доллару?Ответ очевиден.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 08:16

  goldfinger написав: прозреет от размера плюшки,которая надвигается,впечатлится размером джек-пота,его пробьёт холодный пот,он станет нервным и тоже уйдет,гг.


мечтает скромно о 2м сроке...
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