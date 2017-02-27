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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:13
Alex2007 написав:
Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
у народа хотят вынуть валюту перед большим девалом поэтому делают ставки близкими к нулю.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16
Alex2007 написав:
у меня вопрос.
Зачем эти упоротые ребята выходят на внешний рынок с размещением еврооблигаций под выше 7% (говоря что это одна из самых низких ставок), если можно сделать аналогичную специальную программу привлечения валюты у населения через госбанки хотя бы под 5% (да, сейчас можно купить облигаций - но нынешние предложения купить облигации ниже определенной суммы чисто невыгодно из-за всяких комиссий для большинства тех, кто теоретически мог бы вложить свои деньги)?
Можно конечно сразу сказать, что наш зубожилый народ много не нанесет - возможно, но можно хотя бы попробовать создать такую программу, а вдруг пойдет.
Нет мы упорото продолжаем работать с какими-то сферическими виртуальными иностранными инвесторами в вакууме.
Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
Ps/ Хотя ответ на этот вопрос у меня в общем-то есть. Просто как-то всё по-дыбильному выходит.
пс. Ставки по гривне по депозитам родным украинцам - это вообще полный атас - почти такие же как и по валютным еврооблигациям иностранным инвесторам
Пытаются удешевить долг за счет вас же. С внешними заимствованиями так не проканает, а внутри можно рассказать сказку про таргетирование инфляции, про 5-7-9, про прибыльность банковской системы (за счет вас, которая за фондирование скоро и отрицательные ставки намалюет).
А так, ваши денюжки давно у Шморгаля, и уже оборачиваются в каком нибудь пенс фонде, премиях и фиктивных компенсациях пдв. Вот так положил пересичний последние 300к, скопленные за всю жизнь, а их в тотже момент переводят на зарплату Смолию. Ловко придумали? А государство с вами потом рассчитается, потом, как нибудь и чем нибудь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:30
Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых
Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:38
НБУ много раз лупил укрбанки по рукам за высокие депоставки. То-есть нахально влазя в рыночные отношения и загоняя банки и народ в овгз, умертвляя кредитирование.
В рф хоть есть альтернатива в виде фонды, а у нас выкрутили руки и только овгз. Конечно при отсутствии алльтернативы, можно и отрицательными делать.
Востаннє редагувалось Moneta
в Суб 04 лип, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:39
Вкладчик1234 написав:
Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых
Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается
Мы настолько копируем, что делаем это за пару недель до РФ ))) в последнее время именно так выходит, зрим прям заранее
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stm
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:34
stm написав: Вкладчик1234 написав:
Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых
Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается
Мы настолько копируем, что делаем это за пару недель до РФ ))) в последнее время именно так выходит, зрим прям заранее
Заседание нашего НБУ проходит до заседания ЦБРФ.
А заседание ФРС проходит после заседаний НБУ и ЦБРФ.
Думай-те
А если без шуток, ФРС и ЦБРФ ушли так далеко от Украины и НБУ - что не имеет значения, кто за кем оглашает результаты по ставке. Неужели кто-то думает, что НБУ самостоятельно принимает решения?
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