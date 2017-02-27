Додано: Суб 04 лип, 2020 10:38

НБУ много раз лупил укрбанки по рукам за высокие депоставки. То-есть нахально влазя в рыночные отношения и загоняя банки и народ в овгз, умертвляя кредитирование.



В рф хоть есть альтернатива в виде фонды, а у нас выкрутили руки и только овгз. Конечно при отсутствии алльтернативы, можно и отрицательными делать.

Востаннє редагувалось Moneta в Суб 04 лип, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.