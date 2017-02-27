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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5821582258235824

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 159
Прогнозую зростання курсу долара
76%
121
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
23%
36
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?
у народа хотят вынуть валюту перед большим девалом поэтому делают ставки близкими к нулю.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16

  Alex2007 написав:у меня вопрос.
Зачем эти упоротые ребята выходят на внешний рынок с размещением еврооблигаций под выше 7% (говоря что это одна из самых низких ставок), если можно сделать аналогичную специальную программу привлечения валюты у населения через госбанки хотя бы под 5% (да, сейчас можно купить облигаций - но нынешние предложения купить облигации ниже определенной суммы чисто невыгодно из-за всяких комиссий для большинства тех, кто теоретически мог бы вложить свои деньги)?
Можно конечно сразу сказать, что наш зубожилый народ много не нанесет - возможно, но можно хотя бы попробовать создать такую программу, а вдруг пойдет.
Нет мы упорото продолжаем работать с какими-то сферическими виртуальными иностранными инвесторами в вакууме.

Это вообще что за идиотизм задать тренд на спуск валютных ставок для своих граждан внутри страны ниже плинтуса, под 2-3-4% годовых-налоги, и привлекать у неизвестно каких иностранных "инвесторов" под гораздо высокий процент, который как раз наглядно и отображает весь риск?

Ps/ Хотя ответ на этот вопрос у меня в общем-то есть. Просто как-то всё по-дыбильному выходит.

пс. Ставки по гривне по депозитам родным украинцам - это вообще полный атас - почти такие же как и по валютным еврооблигациям иностранным инвесторам :lol: :lol: :lol:


Пытаются удешевить долг за счет вас же. С внешними заимствованиями так не проканает, а внутри можно рассказать сказку про таргетирование инфляции, про 5-7-9, про прибыльность банковской системы (за счет вас, которая за фондирование скоро и отрицательные ставки намалюет).

А так, ваши денюжки давно у Шморгаля, и уже оборачиваются в каком нибудь пенс фонде, премиях и фиктивных компенсациях пдв. Вот так положил пересичний последние 300к, скопленные за всю жизнь, а их в тотже момент переводят на зарплату Смолию. Ловко придумали? А государство с вами потом рассчитается, потом, как нибудь и чем нибудь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:30

Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых

Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:38

НБУ много раз лупил укрбанки по рукам за высокие депоставки. То-есть нахально влазя в рыночные отношения и загоняя банки и народ в овгз, умертвляя кредитирование.

В рф хоть есть альтернатива в виде фонды, а у нас выкрутили руки и только овгз. Конечно при отсутствии алльтернативы, можно и отрицательными делать.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 04 лип, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:39

  Вкладчик1234 написав:Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых

Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается

Мы настолько копируем, что делаем это за пару недель до РФ ))) в последнее время именно так выходит, зрим прям заранее :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:34

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых

Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается

Мы настолько копируем, что делаем это за пару недель до РФ ))) в последнее время именно так выходит, зрим прям заранее :)

Заседание нашего НБУ проходит до заседания ЦБРФ.
А заседание ФРС проходит после заседаний НБУ и ЦБРФ.
Думай-те :lol:

А если без шуток, ФРС и ЦБРФ ушли так далеко от Украины и НБУ - что не имеет значения, кто за кем оглашает результаты по ставке. Неужели кто-то думает, что НБУ самостоятельно принимает решения?
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут вас почитати, то виходить, що все - пздц, і взимку мої нерозривні гривнедепо будуть видавати якимись облігаціями, чи сертифікаттами бі-ту-бі :mrgreen:

А і потеку під 10 % потрібно буде брати мені "голіруч", взявши споживчий кредит на перший внесок? :mrgreen:

Зробимо всіх раком! :mrgreen:
Ой, зробимо всіх разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:54

  Qwerty написав:
  Кучинелли написав:Компании имеющие возможность предпочитают разовую затрату на покупку, чем постоянные затраты на аренду.Конечно это зависит от всех обстоятельств, но я говорю в целом.

Костя прав?! Ви вирішили мене розсмішити?! Ваш прімєр не такий вже й простий... Знаю компанію з мільярдними оборотами, яка дуже тривалий час орендувала офіси... Чому?! Ну, по перше, одноразова купівля великого офісу в центрі Києва це дуже солідна цифра грошей,

Молодая, динамично развивающаяся компания возьмет в аренду степлер (с)

  Qwerty написав:Правда нині та компанія все ж побудувала собі офіс в самому центрі!


sergey_sryvkin
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