у народа хотят вынуть валюту перед большим девалом поэтому делают ставки близкими к нулю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у народа хотят вынуть валюту перед большим девалом поэтому делают ставки близкими к нулю.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:16
Пытаются удешевить долг за счет вас же. С внешними заимствованиями так не проканает, а внутри можно рассказать сказку про таргетирование инфляции, про 5-7-9, про прибыльность банковской системы (за счет вас, которая за фондирование скоро и отрицательные ставки намалюет).
А так, ваши денюжки давно у Шморгаля, и уже оборачиваются в каком нибудь пенс фонде, премиях и фиктивных компенсациях пдв. Вот так положил пересичний последние 300к, скопленные за всю жизнь, а их в тотже момент переводят на зарплату Смолию. Ловко придумали? А государство с вами потом рассчитается, потом, как нибудь и чем нибудь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:30
Наши просто копируют с рф.
Вот например их сбербанк установил максимальную ставку по рублёвому вкладу 3,4% годовых
Ели кто-то решит парировать дешевыми кредитами и т.д. - то там тоже всё так же, как и у нас - ставку можно установить хоть ноль процентов, и маржу догонять через страховки, комиссии, и т.п., что и делается
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:38
НБУ много раз лупил укрбанки по рукам за высокие депоставки. То-есть нахально влазя в рыночные отношения и загоняя банки и народ в овгз, умертвляя кредитирование.
В рф хоть есть альтернатива в виде фонды, а у нас выкрутили руки и только овгз. Конечно при отсутствии алльтернативы, можно и отрицательными делать.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 04 лип, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:39
Мы настолько копируем, что делаем это за пару недель до РФ ))) в последнее время именно так выходит, зрим прям заранее
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:34
Заседание нашего НБУ проходит до заседания ЦБРФ.
А заседание ФРС проходит после заседаний НБУ и ЦБРФ.
Думай-те
А если без шуток, ФРС и ЦБРФ ушли так далеко от Украины и НБУ - что не имеет значения, кто за кем оглашает результаты по ставке. Неужели кто-то думает, что НБУ самостоятельно принимает решения?
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут вас почитати, то виходить, що все - пздц, і взимку мої нерозривні гривнедепо будуть видавати якимись облігаціями, чи сертифікаттами бі-ту-бі
А і потеку під 10 % потрібно буде брати мені "голіруч", взявши споживчий кредит на перший внесок?
Зробимо всіх раком!
Ой, зробимо всіх разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:54
Молодая, динамично развивающаяся компания возьмет в аренду степлер (с)
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:16
Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів
Пряма мова Шмигаля: "Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кришталева репутація.
Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів".
Деталі: На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена "сьогодні, завтра, в найближчі дні".
Також Шмигаль наголосив, що відставка ексглави НБУ Якова Смолія була несподіваною.
Прем’єр запевнив, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.
Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ
Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року".
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в переводі на нормальну мову - буде сходняк
найвище ворье в законі, що виставило зеленого мальчіка ліцом країни, буде радитись кого ставити смотрящім за касою
+50грн !
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