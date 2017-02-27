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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5822582358245825

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 160
Прогнозую зростання курсу долара
76%
122
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
23%
36
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:12

  jump написав:Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів

Пряма мова Шмигаля: "Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кришталева репутація. 8)

Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів".

Деталі: На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена "сьогодні, завтра, в найближчі дні".

Також Шмигаль наголосив, що відставка ексглави НБУ Якова Смолія була несподіваною.

Прем’єр запевнив, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.



[u]Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ[/u]

Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року".

Оно ещё метит в НБУ. Рука-лицо

Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут :)

Хотя лучше бы Дубилета
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут :)

Хотя лучше бы Дубилета


Послы тоже склоняют на Яценюка, проверенный кадр, пословский.
Пока одна проблема, очень много депутатов Сеню не любят.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Хотя лучше бы Дубилета

молодшого
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:26

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3206071
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:39

Східняк слуг і вибори глави .
Долярчики та іже с німі аплодують стоячи.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:40

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"Дефіциту" немає.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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