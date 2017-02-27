jump написав:Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів
Пряма мова Шмигаля: "Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кришталева репутація.
Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів".
Деталі: На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена "сьогодні, завтра, в найближчі дні".
Також Шмигаль наголосив, що відставка ексглави НБУ Якова Смолія була несподіваною.
Прем’єр запевнив, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.
[u]Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ[/u]
Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року".
Оно ещё метит в НБУ. Рука-лицо
Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут
Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3206071 Рокета на старте?
Міняйло в рОкету не вірить! А то б вже влупили 27,20 чи 27,50 - вихідні ж, ніхто не стримує! ДумайТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 04 лип, 2020 14:56, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вкладчик1234 написав:Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут
Огидно. Сміхо-стіну "мажороботан" не добудував? Згадую "сувору" фізіономію стратега-кроля на фоні "стіни" з рабиці в 30 метрах від густої лісополоси (хащів, в бік рф), за якою можна було б непоміченими розгорнути пару бригад з рф.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Рожкова обещала,что дело его живет(Смалия) https://censor.net.ua/news/3205992/rojk ... inflyatsii 3 варианта: 1. прогнется,(увидим по курсу) 2.при давлении принципиально уволится в знак протеста как шеф,(наименьшая вероятность) 3.будет заменена технично вместе с командой,после назначения шефа,который приведет новую команду.