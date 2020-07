Додано: Суб 04 лип, 2020 15:09

rollo написав: Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.

Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3206071

Складно тут виявити зелену сутність прийдешнього.

Здається, якийсь рудий з дамбаса поділився із зе "одкровенням": друкувати "пусту" макулатуру - це "по-ринковому".

