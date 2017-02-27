rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3206071 Рокета на старте?
Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3206071 Рокета на старте?
Складно тут виявити зелену сутність прийдешнього. Здається, якийсь рудий з дамбаса поділився із зе "одкровенням": друкувати "пусту" макулатуру - це "по-ринковому".
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Вкладчик1234 написав:Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут
Хотя лучше бы Дубилета
Послы тоже склоняют на Яценюка, проверенный кадр, пословский. Пока одна проблема, очень много депутатов Сеню не любят.
Яценюки и милованушки - это ещё хуже тамады и барист, как по мне
Если тамада или бариста может тупить по незнанию и неопытности - то те кадры - гарантированные профессиональные диверсанты
Младший Дубилет был бы самым лучшим вариантом
1. Дубилет вообще не банкир. Совсем. 2. Сказка о его кандидатуре взялась со "страны", которую тут продолжают упорно цитировать. А они это взяли с полушуточного поста одного фин. аналитика, который просто предложил подписчикам называть фамилии в комментах и обновлял пост, когда видел интересные. Это ДНИЩЕ. Никто и нигде больше об этой кандидатуре не заикался даже.
Яркий пример, что не надо верить помойкам типа "Страны" или "Укрправды". Продали 150,9 млн: 100 по 27,15 и еще 50,9 по 27,20. Кроме Нацбанка, еще продавал Укргаз по 27,19,похоже, опять Нафтогазовские. Потому вторую сотню Нацбанка и не раскупили полностью.