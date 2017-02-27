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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5823582458255826

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 160
Прогнозую зростання курсу долара
76%
122
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
23%
36
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зе выберет послушного. Иначе он не может. Квартал-с...
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:00

  rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3206071
Рокета на старте?

Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shatenerbi написав:Рожкова обещала,что дело его живет
  shatenerbi написав:Рожкова обещала,что дело


да, да, давайте згадаємо цю бандітскую бабу, не пройшло і 4 років, але в інтернеті нічого не пропадає!!!

https://censor.net.ua/video_news/416565 ... o_zamglavy
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Америка празднует день независимости, вспомнилась про самолеты с долларом. :)
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:09

  rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3206071
Рокета на старте?

Складно тут виявити зелену сутність прийдешнього.
Здається, якийсь рудий з дамбаса поділився із зе "одкровенням": друкувати "пусту" макулатуру - це "по-ринковому". :shock:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:14

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут :)

Хотя лучше бы Дубилета


Послы тоже склоняют на Яценюка, проверенный кадр, пословский.
Пока одна проблема, очень много депутатов Сеню не любят.

Яценюки и милованушки - это ещё хуже тамады и барист, как по мне

Если тамада или бариста может тупить по незнанию и неопытности - то те кадры - гарантированные профессиональные диверсанты

Младший Дубилет был бы самым лучшим вариантом

1. Дубилет вообще не банкир. Совсем.
2. Сказка о его кандидатуре взялась со "страны", которую тут продолжают упорно цитировать. А они это взяли с полушуточного поста одного фин. аналитика, который просто предложил подписчикам называть фамилии в комментах и обновлял пост, когда видел интересные. Это ДНИЩЕ.
Никто и нигде больше об этой кандидатуре не заикался даже.

Вот вам и "страна"
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Послы тоже склоняют на Яценюка, проверенный кадр, пословский.
Пока одна проблема, очень много депутатов Сеню не любят.

Яценюки и милованушки - это ещё хуже тамады и барист, как по мне

Если тамада или бариста может тупить по незнанию и неопытности - то те кадры - гарантированные профессиональные диверсанты

Младший Дубилет был бы самым лучшим вариантом


Дубилет не подходит ровно по той же причине, что и Милованов, года не прошло с его ухода с должности министра.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:43

Украину от страшного кризиса спасет ещё более страшная Екатерина Рожкова на посту главы НБУ.
Кризис испугается.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:56

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:За прошедшую короткую, но бурную неделю 30.06.-03.07.2020 НБУ купил на МБ 169.8 млн. и продал 150.9 млн.
уп говорит что продали 200 мио

Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/3/662514/

Яркий пример, что не надо верить помойкам типа "Страны" или "Укрправды".
Продали 150,9 млн: 100 по 27,15 и еще 50,9 по 27,20. Кроме Нацбанка, еще продавал Укргаз по 27,19,похоже, опять Нафтогазовские. Потому вторую сотню Нацбанка и не раскупили полностью.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:59

  UA написав:Украину от страшного кризиса спасет ещё более страшная Екатерина Рожкова на посту главы НБУ.
Кризис испугается.

Цікаво, чого Рожок не злякався :?:
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