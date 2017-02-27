rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Рокета на старте?
Почему сразу ракета? Ведь сдерживать можно в обеих направлениях. А можно дать рынку самому урегулироваться. Что Зе и сказал в последней фразе про рыночные условия.
jump написав:Прогулянка президента України Володимира Зеленського з журналістами на велосипедах на День журналістики 6 червня відбулася за рахунок платників податків. Прокат велосипедів оплатили з держбюджету.
Сорос не дал грант на велосипеды. Откуда должны были заплатить ? Это мелочь полная. Посчитайте сколько стоит один перелёт Президента с командой куда-нибудь в Херсон, их командировочные, проживание, оплата госохраны, сотни внеурочных часов у полиции и тд.
Яркий пример, что не надо верить помойкам типа "Страны" или "Укрправды". Продали 150,9 млн: 100 по 27,15 и еще 50,9 по 27,20. Кроме Нацбанка, еще продавал Укргаз по 27,19,похоже, опять Нафтогазовские. Потому вторую сотню Нацбанка и не раскупили полностью.
Страна все четко отписала, и на 12 часов раньше, чем цифры появились на ветке.
Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.
Нацбанк сегодня продавал валюту двумя порциями:
$100 млн - по 27,15 грн/$; $50 млн - по 27,20 грн/$. Интересно, что оба транша изначально были по $100 млн. Но первый рынок раскупил целиком, и из вторых $100 млн приобрел только $50 млн. То есть ажиотаж на межбанке стал спадать, и валюту перестали расхватывать.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
сегодня покупает Ситибанк, завтра НБУ послезавтра НБУ, потом Ситибанк как только какой-то шухер - НБУ сжигает все что покупал, а Сити выкупает в тройном объеме для хомяков Смолий мычит что сглаживает валютные колебания.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3206071 Рокета на старте?
Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.
Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.