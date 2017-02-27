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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58255826582758285829>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 164
Прогнозую зростання курсу долара
75%
123
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
39
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:22

Долярчик

Судя по кругам и мешкам под глазами и расстегнутой рубахе , для освобождения места для печени ,НБУ в его руках, пропьют за 3-4 недели .
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:26

А если Х-перда Охрененко поставят?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:28

  rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
Рокета на старте?

Почему сразу ракета? Ведь сдерживать можно в обеих направлениях. А можно дать рынку самому урегулироваться. Что Зе и сказал в последней фразе про рыночные условия.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:30

  Ethereum написав:Східняк слуг і вибори глави .
Долярчики та іже с німі аплодують стоячи.
Зображення


Прогулянку Зеленського з журналістами на велосипедах оплатили за рахунок українців. Документ

Прогулянка президента України Володимира Зеленського з журналістами на велосипедах на День журналістики 6 червня відбулася за рахунок платників податків.
Прокат велосипедів оплатили з держбюджету.

"1 липня на Prozorro пост-фактум вивісили цю закупівлю, за яку розраховувалось ДУС. І коштувало це 41,5 тис. грн", – йдеться в повідомленні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... kument.htm
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:37

  jump написав:Прогулянка президента України Володимира Зеленського з журналістами на велосипедах на День журналістики 6 червня відбулася за рахунок платників податків.
Прокат велосипедів оплатили з держбюджету.


Сорос не дал грант на велосипеды.
Откуда должны были заплатить ?
Это мелочь полная.
Посчитайте сколько стоит один перелёт Президента с командой куда-нибудь в Херсон, их командировочные, проживание, оплата госохраны, сотни внеурочных часов у полиции и тд.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:38

jump
типа попередники бабло камазами грузили, а паренёк на шару на велике прокатился...
порохоботы вже не знают к чему при...махаться.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:51

  shatenerbi написав:Рожкова обещала,что дело его живет(Смалия) https://censor.net.ua/news/3205992/rojk ... inflyatsii


Ну неделька-другая у нее есть время собрать вещи.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:54

  Искатель написав:
  vitaliian написав:
  Сибарит написав:За прошедшую короткую, но бурную неделю 30.06.-03.07.2020 НБУ купил на МБ 169.8 млн. и продал 150.9 млн.
уп говорит что продали 200 мио

Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/3/662514/

Яркий пример, что не надо верить помойкам типа "Страны" или "Укрправды".
Продали 150,9 млн: 100 по 27,15 и еще 50,9 по 27,20. Кроме Нацбанка, еще продавал Укргаз по 27,19,похоже, опять Нафтогазовские. Потому вторую сотню Нацбанка и не раскупили полностью.


Страна все четко отписала, и на 12 часов раньше, чем цифры появились на ветке.

Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.

Нацбанк сегодня продавал валюту двумя порциями:

$100 млн - по 27,15 грн/$;
$50 млн - по 27,20 грн/$.
Интересно, что оба транша изначально были по $100 млн. Но первый рынок раскупил целиком, и из вторых $100 млн приобрел только $50 млн. То есть ажиотаж на межбанке стал спадать, и валюту перестали расхватывать.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:58

Ловко играют в 4 руки, выдаивая Нафтогаз.

сегодня покупает Ситибанк, завтра НБУ
послезавтра НБУ, потом Ситибанк
как только какой-то шухер - НБУ сжигает все что покупал, а Сити выкупает в тройном объеме
для хомяков Смолий мычит что сглаживает валютные колебания.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:06

  Alex2006 написав:
  rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3206071
Рокета на старте?

Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.

Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.
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