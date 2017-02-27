Додано: Суб 04 лип, 2020 16:58

Ловко играют в 4 руки, выдаивая Нафтогаз.



сегодня покупает Ситибанк, завтра НБУ

послезавтра НБУ, потом Ситибанк

как только какой-то шухер - НБУ сжигает все что покупал, а Сити выкупает в тройном объеме

для хомяков Смолий мычит что сглаживает валютные колебания.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.