rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3206071 Рокета на старте?
Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.
Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.
Все потому что Вы нищеброд и все Ваши доходы от депозитов. В 2008 , 2014 году , когда проплатили российский товар , буквально ВСЕ олигархи попали на курсе .
Alex2006 написав:Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.
Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.
Все потому что Вы нищеброд и все Ваши доходы от депозитов. В 2008 , 2014 году , когда проплатили российский товар , буквально ВСЕ олигархи попали на курсе .
Поменяй памперс и ПИШИ есчо .
Ты не просыхающий алкоголик, торгующий с оккупантом. Памперсы носишь давно, с 2008-го. Это видно по твоему "потенциалу". Пойди проспись, алигарх.
Востаннє редагувалось rollo в Суб 04 лип, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.