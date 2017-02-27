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Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"."Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.Источник:Рокета на старте?