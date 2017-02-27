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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5826582758285829>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 164
Прогнозую зростання курсу долара
75%
123
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
39
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:13

  rollo написав:
  Alex2006 написав:
  rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты.
Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3206071
Рокета на старте?

Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.

Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.


Все потому что Вы нищеброд и все Ваши доходы от депозитов.
В 2008 , 2014 году , когда проплатили российский товар , буквально ВСЕ олигархи попали на курсе .

Поменяй памперс и ПИШИ есчо .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:26

  холява написав:
  rollo написав:
  Alex2006 написав:Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.

Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.


Все потому что Вы нищеброд и все Ваши доходы от депозитов.
В 2008 , 2014 году , когда проплатили российский товар , буквально ВСЕ олигархи попали на курсе .

Поменяй памперс и ПИШИ есчо .

Ты не просыхающий алкоголик, торгующий с оккупантом.
Памперсы носишь давно, с 2008-го. Это видно по твоему "потенциалу".
Пойди проспись, алигарх.
Востаннє редагувалось rollo в Суб 04 лип, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пишут, что Данилишина поставит. Он главный апологет в теме легкой девальвации гривны.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:29

  prodigy написав:
  goldfinger написав: прозреет от размера плюшки,которая надвигается,впечатлится размером джек-пота,его пробьёт холодный пот,он станет нервным и тоже уйдет,гг.


мечтает скромно о 2м сроке...
говоришь павлины(С)

Раджа много золота хотел,но потом перехотел,зассал.Этот ещё быстрее зассыт.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:32

  rollo написав:Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.

1917 пролетариат выиграл :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:32

Сьгодні пробігаючи у справах, поглянув на вікно обмінки біля метро Славутич - 26:00 / 27:20 :lol:
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:34

  reus написав:
  rollo написав:Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.

1917 пролетариат выиграл :mrgreen:

Это был большевистский переворот. Народ опять проиграл. :|
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:36

  Вкладчик1234 написав:Оно ещё метит в НБУ. Рука-лицо

Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут :)

Хотя лучше бы Дубилета

От буде тобі Дубілєт з Мілаванушкой "валєтіком" (Голова + зам).
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:37

  vovamuha007 написав:Сьгодні пробігаючи у справах, поглянув на вікно обмінки біля метро Славутич - 26:00 / 27:20 :lol:

А вдруг Олень с большими рогами забежит на огонек! :D
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:37

  Renee написав:Пишут, что Данилишина поставит. Он главный апологет в теме легкой девальвации гривны.



На самом деле еще не знают. Сначала надо выбрать, а потом посчитать и проконсультироваться с ребятами из фракций и групп насчёт хватит ли голосов.

Данилишина предложил Шефир, первый помощник президента.
Шевченко предложил Ермак, глава администрации.
Лавренчука проталкивают профильные банкирские организации.
Яценюка проталкивают послы и Ахметов.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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