L написав:

budivelnik написав: L написав: Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників?

За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік? Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників?За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік? Я Вам більше скажу

1 Не всім бюджетникам добавлять 1800 грн ,бо не у всіх тарифна сітка привязана до мінімалки

2 Не всі працюючі в комерційній галузі платять зараз офіційно менше 6500 , а значить тільки ті хто платить менше 6500-отримають збільшення податкового навантаження гарантовано , а от ті хто зараз платить більше 6500 - не факт що піднімуть автоматично на 1800...а значить навантаження на них не підніметься.



Тому висновок

Можна прочитати мої припущення і уточнити самостійно для себе(якщо точність не влаштовує)

А вишукувати пяту цифру після коми - це заняття нудних і малограмотних , а також бухгалтерів і Шмигаля.



ПС

Збільшення мінімалки до 6500

а - збільшить ВВП на 2% ,але не покращить життя мешканців ,бо це збільшення-віртуальне.

б - збільшить дефіцит Бюджету на 2% (на 20 млрд грн , і це при цьому що в мене в розрахунку показано +20 млрд)

Розумний - зрозуміє чому

Той хто пробує вдавати з себе розумного - задасть сотню дурних запитань Я Вам більше скажу1 Не всім бюджетникам добавлять 1800 грн ,бо не у всіх тарифна сітка привязана до мінімалки2 Не всі працюючі в комерційній галузі платять зараз офіційно менше 6500 , а значить тільки ті хто платить менше 6500-отримають збільшення податкового навантаження гарантовано , а от ті хто зараз платить більше 6500 - не факт що піднімуть автоматично на 1800...а значить навантаження на них не підніметься.Тому висновокМожна прочитати мої припущення і уточнити самостійно для себе(якщо точність не влаштовує)А вишукувати пяту цифру після коми - це заняття нудних і малограмотних , а також бухгалтерів і Шмигаля.ПСЗбільшення мінімалки до 6500а - збільшить ВВП на 2% ,але не покращить життя мешканців ,бо це збільшення-віртуальне.б - збільшить дефіцит Бюджету на 2% (на 20 млрд грн , і це при цьому що в мене в розрахунку показано +20 млрд)Розумний - зрозуміє чомуТой хто пробує вдавати з себе розумного - задасть сотню дурних запитань

Я розумію, що Наполеону з його стратегічним баченням нудно відповідати на питання нудних і малограмотних, але коли берешся бути експертом у всіх питаннях, то потрібно "відповідати" званню форумного Сократа, а не навішувати ярлики.Так як 12млн і 10,6млн -це не пятий знак після коми, то й по числу бюджетників я не збираюся шукати підтвердження висмоктаної кимось звідкісь непідтвердженої інформації, так як стає зрозуміло, що при такому відношенні до цифр розглядати серйозність побудови розрахунків смішно (це мяко кажучи).То що до Ваших викладок не можна відноситися серйозно, я зрозумів, ще по "газовій" дискусії, у яку Ви влізли, як експерт "по всьому".Коротко нагадаю, я стверджував, що:1) збільшення запасів газу в наших ПСГ не означає зменшення його ціни, тобто мова йшла не про рівень цін, а залежність (точніше незалежність) цін на газ від його запасів в наших ПСГ. Наступного дня це підтвердив Коболєв, збільшивши ціну промгазу на липень. Розумна людина або признала свою неправоту, або хоча б промовчала. Але не "експерт", який натхненно, хоч до нього і не звертаються, строчить відповідь на мій пост: "Після ціни в 10-11грн/м3 , підвищення ціни до 3,57-4,15 грн/м3 - це звичайно страшний удар по промисловості".2) "після місцевих виборів приготуватися до підвищення цін побутовим споживачам (+ вимірювання газу в енергетичних одиницях додатковим бонусом в подарунок)". Хоч обєктивність вимірювання обсягів газу в енергетичних одиницях звичайний побутовий споживач перевірити не може вд слова "ніяк", тому це буде для газзбутів законний і практично не контрольований ніким бонус, "експерт" і тут має свої 5 копійок: "Перевести 1 м3 газу в 9,7 Квт*годин - це звичайно страшенно складна математична операція . я вже мовчу про зворотній обрахунок". Хоча, якщо б взяв платіжку за газ, то побачив би, що там цифри міняються (у мене, наприклад, від 10,3 до 10,55, але ніяк не 9,7).Отже, я бачу людину, яка розбирається у всьому, оперуючи при цьому цифрами, які не відповдають дійсності. А коли їй вказати на неправильність цифр, то у відповідь класична "какая разница", "сам дурак" (точніше :"я тут дАртанян, а ви всі...) і т.д.