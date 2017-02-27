jump написав:Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів
Пряма мова Шмигаля: "Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кришталева репутація.
Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів".
Деталі: На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена "сьогодні, завтра, в найближчі дні".
Також Шмигаль наголосив, що відставка ексглави НБУ Якова Смолія була несподіваною.
Прем’єр запевнив, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.
Милованов пояснив, чому поки не може стати главою НБУ
Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року".
Все мы довольно быстро забудем фамилии и шмыгаля и эту фамилию кандидата и ещё многие говорящие аналы из слуг ур**,как забыли хз какого самокатчика.Времени и ресурсов на этот зе эксперимент все меньше.
rollo написав:Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинской национальной валюты. Об этом он заявил на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3206071 Рокета на старте?
Ну это ожидаемо, Зеленский повторяет судьбу Ющенко, слушает "любих друзiв", которые работают в интересах олигархов. Дальнейший сценарий (когда простолкнут "своего" главу) понятен, олигархи снова начнут придерживать валюту с целью нарисовать рост, НБУ эту спекуляцию гасить не будет, ну а дальше уже все зависит от оленей, поведуться они или нет на этот ход олигархов. Если не поведуться и откажуться покупать дорогой бакс - у олигархов и при своем НБУ ничего не выйдет)) Разве что заставят НБУ скупать валюту на росте, чтобы ускорить его.
L написав:Звідки цифри про 12 мин працюючих і 2 млн бюджетників? За даними податкової платників ЄСВ менше 11млн (на початок року, тобто ще до епідподій - 10,6 млн). Я так розумію, з бюджетниками така сама точність цифр, тільки в інший бік?
Я Вам більше скажу 1 Не всім бюджетникам добавлять 1800 грн ,бо не у всіх тарифна сітка привязана до мінімалки 2 Не всі працюючі в комерційній галузі платять зараз офіційно менше 6500 , а значить тільки ті хто платить менше 6500-отримають збільшення податкового навантаження гарантовано , а от ті хто зараз платить більше 6500 - не факт що піднімуть автоматично на 1800...а значить навантаження на них не підніметься.
Тому висновок Можна прочитати мої припущення і уточнити самостійно для себе(якщо точність не влаштовує) А вишукувати пяту цифру після коми - це заняття нудних і малограмотних , а також бухгалтерів і Шмигаля.
ПС Збільшення мінімалки до 6500 а - збільшить ВВП на 2% ,але не покращить життя мешканців ,бо це збільшення-віртуальне. б - збільшить дефіцит Бюджету на 2% (на 20 млрд грн , і це при цьому що в мене в розрахунку показано +20 млрд) Розумний - зрозуміє чому Той хто пробує вдавати з себе розумного - задасть сотню дурних запитань
Я розумію, що Наполеону з його стратегічним баченням нудно відповідати на питання нудних і малограмотних, але коли берешся бути експертом у всіх питаннях, то потрібно "відповідати" званню форумного Сократа, а не навішувати ярлики. Так як 12млн і 10,6млн -це не пятий знак після коми, то й по числу бюджетників я не збираюся шукати підтвердження висмоктаної кимось звідкісь непідтвердженої інформації, так як стає зрозуміло, що при такому відношенні до цифр розглядати серйозність побудови розрахунків смішно (це мяко кажучи). То що до Ваших викладок не можна відноситися серйозно, я зрозумів, ще по "газовій" дискусії, у яку Ви влізли, як експерт "по всьому". Коротко нагадаю, я стверджував, що: 1) збільшення запасів газу в наших ПСГ не означає зменшення його ціни, тобто мова йшла не про рівень цін, а залежність (точніше незалежність) цін на газ від його запасів в наших ПСГ. Наступного дня це підтвердив Коболєв, збільшивши ціну промгазу на липень. Розумна людина або признала свою неправоту, або хоча б промовчала. Але не "експерт", який натхненно, хоч до нього і не звертаються, строчить відповідь на мій пост: "Після ціни в 10-11грн/м3 , підвищення ціни до 3,57-4,15 грн/м3 - це звичайно страшний удар по промисловості". 2) "після місцевих виборів приготуватися до підвищення цін побутовим споживачам (+ вимірювання газу в енергетичних одиницях додатковим бонусом в подарунок)". Хоч обєктивність вимірювання обсягів газу в енергетичних одиницях звичайний побутовий споживач перевірити не може вд слова "ніяк", тому це буде для газзбутів законний і практично не контрольований ніким бонус, "експерт" і тут має свої 5 копійок: "Перевести 1 м3 газу в 9,7 Квт*годин - це звичайно страшенно складна математична операція . я вже мовчу про зворотній обрахунок". Хоча, якщо б взяв платіжку за газ, то побачив би, що там цифри міняються (у мене, наприклад, від 10,3 до 10,55, але ніяк не 9,7). Отже, я бачу людину, яка розбирається у всьому, оперуючи при цьому цифрами, які не відповдають дійсності. А коли їй вказати на неправильність цифр, то у відповідь класична "какая разница", "сам дурак" (точніше :"я тут дАртанян, а ви всі...) і т.д.
Будівельник Вітя він такий. колись в дитинстві йому подарували були калькулятор, і з тих пір він подружився з математикою! Хоча, зізнання його, що він був прапорщиком в армії все розставило по своїм місцям! Прапорщик і математика це несумісні речі! Ну і логіка теж! Те, що навішує ярлики... Так прапорщиків бувших не буває!