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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:25
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:45
В информационное пространство вбросили кости.
Попробую их погрызть. ИМХО.
Ну тема с Миловановым - это просто несерьёзно, вброшено ради ажиотажа и чтобы "да ну на***, только не Милованов"
1) Яценюк.
Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США
Говорят, его давно зелёная команда сватает на разные должности
Мелькает на ахметовских каналах
Назначение - вряд ли. Яценюк будет несговорчивее Смолия. И он моложе Смолия (с) ваш КО
2) Шевченко.
Госпидя, посмотрите на его лицо. Ему категорически нельзя доверять деньги.
Но, поверю коллеге freeze, что его толкает Ермак.
Назначение - возможно. Шевченко из разряда "чего изволите" и Ермак имеет громадное влияние на Зеленского
3) Данилишин.
Конфликт интересов в явном виде. Активно критиковал Смолия.
Назначение - вряд ли. Его тупо использовали, чтобы критиковал Смолия.
4) Лавренчук.
Выходец из Аваля. Прямо карма какая-то
Говорят, уже рассматривался на должность Главы НБУ, но утвердили Смолия.
Но есть нюанс. В Авале Лавренчука заменили Писаруком и это "жу-жу-жу неспроста"
Назначение - возможно. Будет лицом светит перед западными партнёрами и будет более-менее сговорчив в плане эмиссии денег.
Но светить лицом будет недолго, возможно
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 04 лип, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:46
Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:01
Это мое оценочное суждение. А если бы я работал прокурором, то факты и доказательства предоставил бы.
А так гугл вам в помощь.
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