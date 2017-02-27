Додано: Суб 04 лип, 2020 18:45

freeze написав: Данилишина предложил Шефир, первый помощник президента.

Шевченко предложил Ермак, глава администрации.

Лавренчука проталкивают профильные банкирские организации.

Яценюка проталкивают послы и Ахметов. Данилишина предложил Шефир, первый помощник президента.Шевченко предложил Ермак, глава администрации.Лавренчука проталкивают профильные банкирские организации.Яценюка проталкивают послы и Ахметов.

В информационное пространство вбросили кости.Попробую их погрызть. ИМХО.Ну тема с Миловановым - это просто несерьёзно, вброшено ради ажиотажа и чтобы "да ну на***, только не Милованов"Яценюк.Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в СШАГоворят, его давно зелёная команда сватает на разные должностиМелькает на ахметовских каналахНазначение - вряд ли. Яценюк будет несговорчивее Смолия. И он моложе Смолия (с) ваш КОШевченко.Госпидя, посмотрите на его лицо. Ему категорически нельзя доверять деньги.Но, поверю коллеге, что его толкает Ермак.Назначение - возможно. Шевченко из разряда "чего изволите" и Ермак имеет громадное влияние на ЗеленскогоДанилишин.Конфликт интересов в явном виде. Активно критиковал Смолия.Назначение - вряд ли. Его тупо использовали, чтобы критиковал Смолия.Лавренчук.Выходец из Аваля. Прямо карма какая-тоГоворят, уже рассматривался на должность Главы НБУ, но утвердили Смолия.Но есть нюанс. В Авале Лавренчука заменили Писаруком и это "жу-жу-жу неспроста"Назначение - возможно. Будет лицом светит перед западными партнёрами и будет более-менее сговорчив в плане эмиссии денег.Но светить лицом будет недолго, возможно