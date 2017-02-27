freeze написав:Данилишина предложил Шефир, первый помощник президента. Шевченко предложил Ермак, глава администрации. Лавренчука проталкивают профильные банкирские организации. Яценюка проталкивают послы и Ахметов.
В информационное пространство вбросили кости. Попробую их погрызть. ИМХО.
Ну тема с Миловановым - это просто несерьёзно, вброшено ради ажиотажа и чтобы "да ну на***, только не Милованов"
1) Яценюк. Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США Говорят, его давно зелёная команда сватает на разные должности Мелькает на ахметовских каналах
Назначение - вряд ли. Яценюк будет несговорчивее Смолия. И он моложе Смолия (с) ваш КО
2) Шевченко. Госпидя, посмотрите на его лицо. Ему категорически нельзя доверять деньги. Но, поверю коллеге freeze, что его толкает Ермак.
Назначение - возможно. Шевченко из разряда "чего изволите" и Ермак имеет громадное влияние на Зеленского
3) Данилишин. Конфликт интересов в явном виде. Активно критиковал Смолия.
Назначение - вряд ли. Его тупо использовали, чтобы критиковал Смолия.
4) Лавренчук. Выходец из Аваля. Прямо карма какая-то Говорят, уже рассматривался на должность Главы НБУ, но утвердили Смолия. Но есть нюанс. В Авале Лавренчука заменили Писаруком и это "жу-жу-жу неспроста"
Назначение - возможно. Будет лицом светит перед западными партнёрами и будет более-менее сговорчив в плане эмиссии денег. Но светить лицом будет недолго, возможно
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 04 лип, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Renee написав:Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.
Он хорош, как коррупционер.
Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство
Это мое оценочное суждение. Судя по приговорам судов, у нас в стране вообще нет ВИП коррупционеров. Государство грабят инопланетяне А если бы я работал прокурором, то факты и доказательства предоставил бы. А так гугл вам в помощь, там много чего интересного.
Востаннє редагувалось reus в Суб 04 лип, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Что для вас факты? Для меня, это приговор суда. Уровень доверия к судам у нас ниже плинтуса. У нас богатые не сидят в тюрмах, только бедные. С точки зрения закона Яценюк не коррупционер, но лично для меня он человек, с подмоченной репутацией из-за того, что его подозревают во многих коррупционных схемах. Есть журналистские расследования и выводы. Вам этого достаточно? Или Вы ждете приговора судов В гугле все есть. Или Вы считаете, что для должности главы НБУ репутация не важна?
Востаннє редагувалось reus в Суб 04 лип, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Что для вас факты? Для меня, это приговор суда. Уровень доверия к судам у нас ниже плинтуса. У нас богатые не сидят в тюрмах, только бедные. С точки зрения закона Яценюк не коррупционер, но лично для меня он человек, с подмоченной репутацией из-за того, что его подозревают во многих коррупционных схемах. Есть журналистские расследования и выводы. Вам этого достаточно? Или Вы ждете приговора судов В гугле все есть.
А что украл то? Сказать нечего. Одна баба сказала... Неча на Гугл кивать, если своя рожа крива ))))