Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 18:46
Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:01
Это мое оценочное суждение. Судя по приговорам судов, у нас в стране вообще нет ВИП коррупционеров. Государство грабят инопланетяне А если бы я работал прокурором, то факты и доказательства предоставил бы.
А так гугл вам в помощь, там много чего интересного.
Востаннє редагувалось reus в Суб 04 лип, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:10
Фактов нет ? значит, трепло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:14
а я за Катьку! Катерину!
у нас ещё не было женщин глав Н БУ
даёшь Катюху!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:15
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:20
Что для вас факты? Для меня, это приговор суда. Уровень доверия к судам у нас ниже плинтуса. У нас богатые не сидят в тюрмах, только бедные.
С точки зрения закона Яценюк не коррупционер, но лично для меня он человек, с подмоченной репутацией из-за того, что его подозревают во многих коррупционных схемах. Есть журналистские расследования и выводы. Вам этого достаточно? Или Вы ждете приговора судов
В гугле все есть.
Или Вы считаете, что для должности главы НБУ репутация не важна?
Востаннє редагувалось reus в Суб 04 лип, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:25
да, точно уже была - но всё же мало женжин на гос должностях
поэтому за Катьку!
З.Ы.
и да почему её называли бабой?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:26
А что украл то? Сказать нечего. Одна баба сказала...
Неча на Гугл кивать, если своя рожа крива ))))
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:29
Хороший коррупционер лучше плохого коррупционера.
А других коррупционеров у меня для вас нет (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
просто так с такого сытного места не уходят
что то будет осенью
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