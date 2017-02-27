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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5828582958305831>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 164
Прогнозую зростання курсу долара
75%
123
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
39
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:46

  reus написав:
  Renee написав:Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.

Он хорош, как коррупционер.

Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:01

  pesikot написав:
  reus написав:
  Renee написав:Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.

Он хорош, как коррупционер.

Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство

Это мое оценочное суждение. Судя по приговорам судов, у нас в стране вообще нет ВИП коррупционеров. Государство грабят инопланетяне :D А если бы я работал прокурором, то факты и доказательства предоставил бы.
А так гугл вам в помощь, там много чего интересного.
Востаннє редагувалось reus в Суб 04 лип, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:10

  reus написав:
  pesikot написав:
  reus написав:Он хорош, как коррупционер.

Давайте факты коррупционости Яценюка, иначе - балабольство

Это мое оценочное суждение. А если бы я работал прокурором, то факты и доказательства предоставил бы.
А так гугл вам в помощь.

Фактов нет ? значит, трепло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:14

а я за Катьку! Катерину!
у нас ещё не было женщин глав Н БУ
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:15

  uaprofi написав:а я за Катьку! Катерину!
у нас ещё не было женщин глав Н БУ
даёшь Катюху!

А гонтарева?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:20

  pesikot написав:Фактов нет ? значит, трепло

Что для вас факты? Для меня, это приговор суда. Уровень доверия к судам у нас ниже плинтуса. У нас богатые не сидят в тюрмах, только бедные.
С точки зрения закона Яценюк не коррупционер, но лично для меня он человек, с подмоченной репутацией из-за того, что его подозревают во многих коррупционных схемах. Есть журналистские расследования и выводы. Вам этого достаточно? Или Вы ждете приговора судов :D
В гугле все есть.
Или Вы считаете, что для должности главы НБУ репутация не важна?
Востаннє редагувалось reus в Суб 04 лип, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:25

да, точно уже была - но всё же мало женжин на гос должностях
поэтому за Катьку!

З.Ы.
и да почему её называли бабой?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:26

  reus написав:
  pesikot написав:Фактов нет ? значит, трепло

Что для вас факты? Для меня, это приговор суда. Уровень доверия к судам у нас ниже плинтуса. У нас богатые не сидят в тюрмах, только бедные.
С точки зрения закона Яценюк не коррупционер, но лично для меня он человек, с подмоченной репутацией из-за того, что его подозревают во многих коррупционных схемах. Есть журналистские расследования и выводы. Вам этого достаточно? Или Вы ждете приговора судов :D
В гугле все есть.

А что украл то? Сказать нечего. Одна баба сказала...
Неча на Гугл кивать, если своя рожа крива ))))
Renee
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:29

  reus написав:
  Renee написав:Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.
Он хорош, как коррупционер.

Хороший коррупционер лучше плохого коррупционера.
А других коррупционеров у меня для вас нет (с) :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

просто так с такого сытного места не уходят
что то будет осенью
Yuri_61
 
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