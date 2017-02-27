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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 лип, 2020 19:37
Renee написав:
А что украл то? Сказать нечего. Одна баба сказала...
Неча на Гугл кивать, если своя рожа крива ))))
Еще раз, посмотрите в инете, публикаций достаточно в открытом доступе, чтобы сделать для себя выводы. Если для Вас журналистское расследование "бабка сказала", то это Ваш взгляд на мир. Я никого переубеждать не собираюсь. Читайте, делайте выводы сами.
Я не собираюсь здесь давать ссылки и комментировать материалы журналистов.
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reus
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:42
Qwerty написав:
Будівельник Вітя він такий. колись в дитинстві йому подарували були калькулятор, і з тих пір він подружився з математикою! Хоча, зізнання його, що він був прапорщиком в армії все розставило по своїм місцям! Прапорщик і математика це несумісні речі! Ну і логіка теж! Те, що навішує ярлики... Так прапорщиків бувших не буває!
Я бачу,що кукурузників-правилам хорошого тону не вчили ,а тому вони цілий час пробують бути затичками в пятій точці усіх дискусіонеріів...
Я розумію - постійна близькість до перегною-створює звикання і не помічання смороду від поля.яке вїлось в шкіру.
Як з тобою тільки жінка спить
а - смердиш
б - реагуєш на десятий день...
Напевно в тебе всі діти різної масті(по кольору шкіри.очей.волосся..)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 04 лип, 2020 19:44
Starikan написав: reus написав: Renee написав:
Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.
Он хорош, как коррупционер.
Хороший коррупционер лучше плохого коррупционера.
А других коррупционеров у меня для вас нет (с)
Никто не спорит, что он профессионал, но с подмоченной репутацией. У нас почти все политики с репутацией ниже плинтуса. Но народ их нам выбирает.
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reus
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:05
Ох и срач развели ни о чем. Капитан Либо какую команду давал? Покупать или продавать?
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