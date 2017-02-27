Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18

На выходных офтоп...

Можно и я немного потролю (-:

Открою тайну - я тоже работал в НБУ. Был одним из тех, кто хотел сделать что-то полезное для Украины, потому и полез на госслужбу...

Что касается "Яши", даже без моих личных оценок, это человек, которого принял (поддержал, кому как больше нравится) весь банковский сектор. как профессионала, как банкира, с которым можно иметь дело... и я сейчас не о "прессе"(если вдруг кто не понял), а о реальных людях принимающих решения в банковском бизнесе.

Что касается Яценюка, то я узнал о нем много интересного изнутри стен НБУ, но напомню вам лишь одно - "Якщо куля в лоб, то куля в лоб!". Это если говорить о "независимости", "коррупционности", "профессионализме"... этого удивительно живучего типажа...



Не знаю, зачем я все это пишу... Может вера, мало ли... может кто-то задумается.

Мог бы еще написать о "Кирилле"... но зачем.



Смысл прост. Есть два варианта:

1) Свой

2) Признанный банковским сектором...



Но будут искать третий вариант.. естественно "сбалансированный".



В любом случае, все те, кто говорят о курсе 28-30, к сожалению (а кому-то к счастью), правы.