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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5829583058315832>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 165
Прогнозую зростання курсу долара
75%
124
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
39
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:42

  Qwerty написав:Будівельник Вітя він такий. колись в дитинстві йому подарували були калькулятор, і з тих пір він подружився з математикою! Хоча, зізнання його, що він був прапорщиком в армії все розставило по своїм місцям! Прапорщик і математика це несумісні речі! Ну і логіка теж! Те, що навішує ярлики... Так прапорщиків бувших не буває!
Я бачу,що кукурузників-правилам хорошого тону не вчили ,а тому вони цілий час пробують бути затичками в пятій точці усіх дискусіонеріів...
Я розумію - постійна близькість до перегною-створює звикання і не помічання смороду від поля.яке вїлось в шкіру.
Як з тобою тільки жінка спить
а - смердиш
б - реагуєш на десятий день...
Напевно в тебе всі діти різної масті(по кольору шкіри.очей.волосся..)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:44

  Starikan написав:
  reus написав:
  Renee написав:Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.
Он хорош, как коррупционер.

Хороший коррупционер лучше плохого коррупционера.
А других коррупционеров у меня для вас нет (с) :wink:

Никто не спорит, что он профессионал, но с подмоченной репутацией. У нас почти все политики с репутацией ниже плинтуса. Но народ их нам выбирает.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох и срач развели ни о чем. Капитан Либо какую команду давал? Покупать или продавать?
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:58

  холява написав:rollo

Вы правы , я соскучился по спиртному !
М...7ля .... 20 .07 я наконец то выпью .
.... но не за нищебродов !

Тока за алигархов, владельцев контейнеров женских трусов и подгузников на рынках!
Никаких нищебродов.
Поддерживаю.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:06

  Yuri_61 написав:просто так с такого сытного места не уходят
что то будет осенью

а як тре, як Чєчєтов?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:12

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Ахметов сейчас тулит везде Яценюка. Думаю, нам его и подадут :)

Хотя лучше бы Дубилета


Послы тоже склоняют на Яценюка, проверенный кадр, пословский.

Он уже стену достроил?
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На выходных офтоп...
Можно и я немного потролю (-:
Открою тайну - я тоже работал в НБУ. Был одним из тех, кто хотел сделать что-то полезное для Украины, потому и полез на госслужбу...
Что касается "Яши", даже без моих личных оценок, это человек, которого принял (поддержал, кому как больше нравится) весь банковский сектор. как профессионала, как банкира, с которым можно иметь дело... и я сейчас не о "прессе"(если вдруг кто не понял), а о реальных людях принимающих решения в банковском бизнесе.
Что касается Яценюка, то я узнал о нем много интересного изнутри стен НБУ, но напомню вам лишь одно - "Якщо куля в лоб, то куля в лоб!". Это если говорить о "независимости", "коррупционности", "профессионализме"... этого удивительно живучего типажа...

Не знаю, зачем я все это пишу... Может вера, мало ли... может кто-то задумается.
Мог бы еще написать о "Кирилле"... но зачем.

Смысл прост. Есть два варианта:
1) Свой
2) Признанный банковским сектором...

Но будут искать третий вариант.. естественно "сбалансированный".

В любом случае, все те, кто говорят о курсе 28-30, к сожалению (а кому-то к счастью), правы.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:07

  Renee написав:Яценюк хорош как банкир, но слаб духом. Слегка надавят - уйдет.

Умиляет короткая память лохтората, ратуя за очередного барыгу, который заходя на очередной круг решил покататься на карусели, которую тянет этот же судачащий от безнадеги пересичный ожидая великих свершений.
Видно Сеня уже потратил нажитое непосильным трудом и нужен доступ к корыту, а история с яйцами на которые надавили прошлый раз, вынося его от кормушки видно уже подзажила.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:21

  hxbbgaf написав:А если Х-перда Охрененко поставят?


кого-бы не поставили, все будет как прежде
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