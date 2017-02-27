Додано: Суб 04 лип, 2020 23:15

Realist написав: Франківськ топить. Прогнозують дощ через годину і цілу ніч. Ситуація близька до критичної. В декотрих дворах є пів метра води. Де низини -навіть більше метра.

Ситуація близька до критичної, бо поки що місто заливає зливова вода. А до цього всього може ще додатись вода від розливу річок. Через місто течуть дві Бистриці. Надвірнянська та Солотвинська.

Хто їде до Буковеля або в Закарпаття через Яблуницький перевал - не вийде. На трасу зійшов селевий потік і вона не проїзна. Франківськ топить. Прогнозують дощ через годину і цілу ніч. Ситуація близька до критичної. В декотрих дворах є пів метра води. Де низини -навіть більше метра.Ситуація близька до критичної, бо поки що місто заливає зливова вода. А до цього всього може ще додатись вода від розливу річок. Через місто течуть дві Бистриці. Надвірнянська та Солотвинська.Хто їде до Буковеля або в Закарпаття через Яблуницький перевал - не вийде. На трасу зійшов селевий потік і вона не проїзна.

Так ларчик открывался просто, но до сих пор не закрылся. Бизнес по украински за счет ресурсов Украины, а значит каждого украинца. Странно, а почему бы доходы от подобного бизнеса не вложить в будущие пенсионные счета, к примеру...но увы и ах!"Критики" скажут, да сколько там этих денег, как говорят снова и снова про миллионные зарплаты руководителей и наблюдателей УЗ, УП и прочих.Но этих "грошей" с лихвой хватает для покупки яхт, строительства вилл, покупки недвижимости за границей. Мы до сих пор платим ПДВ с каждой покупки, но не получаем ничего за то, что конституционно принадлежит и продается в обход народа. В чем природа и перспектива такого государства, для пересичного, кроме, как "утонуть" в оползнях и селях?А нам все дальше скармливают грызню вокруг каждого кресла и кандидата, на выбор которых мы по большему счету не можем влиять, да и в сущности это не должно волновать пересичного. В СМИ ничего кроме скандалов, а за всем этим лес на вырубку, мыши в зернохранилищах и коты крадущие сметану у фискалов.