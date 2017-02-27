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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5829583058315832

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 165
Прогнозую зростання курсу долара
75%
124
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
39
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:15

  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:
  TRW00 написав:все такую панику нагнетают
а тем племенем евробонды почти не отреагировали на отставку Смолия.
думайте



навдо біть точным: он только подал заявление, какая отставка
а аленей начали стричь
проходили
после обеда будет ниже 27

Нет, уж сильно многие планируют заработать на этом загоне :) НБУ, кстати, вообще красавчики, вчера выкупили 400 млн, сегодня сольют, 30коп на долларе за 1 день)

Если вы посмотрите мои посты в этой теме я призывал повторить действия НБУ как раз после этой покупки 400 млн
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:15

  Realist написав:Франківськ топить. Прогнозують дощ через годину і цілу ніч. Ситуація близька до критичної. В декотрих дворах є пів метра води. Де низини -навіть більше метра.
Ситуація близька до критичної, бо поки що місто заливає зливова вода. А до цього всього може ще додатись вода від розливу річок. Через місто течуть дві Бистриці. Надвірнянська та Солотвинська.
Хто їде до Буковеля або в Закарпаття через Яблуницький перевал - не вийде. На трасу зійшов селевий потік і вона не проїзна.

Так ларчик открывался просто, но до сих пор не закрылся. Бизнес по украински за счет ресурсов Украины, а значит каждого украинца. Странно, а почему бы доходы от подобного бизнеса не вложить в будущие пенсионные счета, к примеру...но увы и ах!
"Критики" скажут, да сколько там этих денег, как говорят снова и снова про миллионные зарплаты руководителей и наблюдателей УЗ, УП и прочих.
Но этих "грошей" с лихвой хватает для покупки яхт, строительства вилл, покупки недвижимости за границей. Мы до сих пор платим ПДВ с каждой покупки, но не получаем ничего за то, что конституционно принадлежит и продается в обход народа. В чем природа и перспектива такого государства, для пересичного, кроме, как "утонуть" в оползнях и селях?
Стільці для IKEA з українського бука: як незаконно вирубують карпатський ліс
А нам все дальше скармливают грызню вокруг каждого кресла и кандидата, на выбор которых мы по большему счету не можем влиять, да и в сущности это не должно волновать пересичного. В СМИ ничего кроме скандалов, а за всем этим лес на вырубку, мыши в зернохранилищах и коты крадущие сметану у фискалов.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 04 лип, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:16

  uaprofi написав:а я за Катьку! Катерину!
у нас ещё не было женщин глав Н БУ
даёшь Катюху!

Женщина в центробанке - это к девалу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:22

  hxbbgaf написав:
  uaprofi написав:а я за Катьку! Катерину!
у нас ещё не было женщин глав Н БУ
даёшь Катюху!

Женщина в центробанке - это к девалу.

до оздоровлення БСУ.
минулого разу від сеператизму,
а цього разу від коронавірусу.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:35

  pesikot написав:
  freeze написав:Данилишина предложил Шефир, первый помощник президента.
Шевченко предложил Ермак, глава администрации.
Лавренчука проталкивают профильные банкирские организации.
Яценюка проталкивают послы и Ахметов.

В информационное пространство вбросили кости.
Попробую их погрызть. ИМХО.

Ну тема с Миловановым - это просто несерьёзно, вброшено ради ажиотажа и чтобы "да ну на***, только не Милованов"

1) Яценюк.
Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США


Я помню,по заявлению Яценюка у него на счетах в банках Украины было 700000 грн он сказал,что все должны заплатить налоги с % и понеслась., именно он сделал украинцев беднее,подорвав доверие к банкам,многие тогда выводили "под чистую".После установки забора, ГОВОРЯТ он вывел все деньги за бугор и скупил в США кучу недвижимости(доказательств нет,так говорят :) )где и сейчас проживает,может быть уже и с новым паспортом.
shatenerbi
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