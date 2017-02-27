Realist написав:Франківськ топить. Прогнозують дощ через годину і цілу ніч. Ситуація близька до критичної. В декотрих дворах є пів метра води. Де низини -навіть більше метра. Ситуація близька до критичної, бо поки що місто заливає зливова вода. А до цього всього може ще додатись вода від розливу річок. Через місто течуть дві Бистриці. Надвірнянська та Солотвинська. Хто їде до Буковеля або в Закарпаття через Яблуницький перевал - не вийде. На трасу зійшов селевий потік і вона не проїзна.
Так ларчик открывался просто, но до сих пор не закрылся. Бизнес по украински за счет ресурсов Украины, а значит каждого украинца. Странно, а почему бы доходы от подобного бизнеса не вложить в будущие пенсионные счета, к примеру...но увы и ах! "Критики" скажут, да сколько там этих денег, как говорят снова и снова про миллионные зарплаты руководителей и наблюдателей УЗ, УП и прочих. Но этих "грошей" с лихвой хватает для покупки яхт, строительства вилл, покупки недвижимости за границей. Мы до сих пор платим ПДВ с каждой покупки, но не получаем ничего за то, что конституционно принадлежит и продается в обход народа. В чем природа и перспектива такого государства, для пересичного, кроме, как "утонуть" в оползнях и селях? Стільці для IKEA з українського бука: як незаконно вирубують карпатський ліс А нам все дальше скармливают грызню вокруг каждого кресла и кандидата, на выбор которых мы по большему счету не можем влиять, да и в сущности это не должно волновать пересичного. В СМИ ничего кроме скандалов, а за всем этим лес на вырубку, мыши в зернохранилищах и коты крадущие сметану у фискалов.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 04 лип, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
freeze написав:Данилишина предложил Шефир, первый помощник президента. Шевченко предложил Ермак, глава администрации. Лавренчука проталкивают профильные банкирские организации. Яценюка проталкивают послы и Ахметов.
В информационное пространство вбросили кости. Попробую их погрызть. ИМХО.
Ну тема с Миловановым - это просто несерьёзно, вброшено ради ажиотажа и чтобы "да ну на***, только не Милованов"
1) Яценюк. Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США
Я помню,по заявлению Яценюка у него на счетах в банках Украины было 700000 грн он сказал,что все должны заплатить налоги с % и понеслась., именно он сделал украинцев беднее,подорвав доверие к банкам,многие тогда выводили "под чистую".После установки забора, ГОВОРЯТ он вывел все деньги за бугор и скупил в США кучу недвижимости(доказательств нет,так говорят )где и сейчас проживает,может быть уже и с новым паспортом.
если кто пользовался ЮМС на заре мобильной связи в Украине (особенно припейдом) помнит что вместо нормальных тарифов все тарифы были указаны в Юнитах и внизу была приписка сколько грн или даже доларов стоит один юнит , была по моему двойная конвертация грн в долар , а долар в Юнит Похожую схему используют много где во всяких спортклубах\онлайн сервисах - где вводят свою валюту клипсы \ туклипсы ,еще какую-то хрень , что бы запутать пользователя , То же мне напоминает и гривна , так вот мне кто-то объяснял зачем она ( гривна) нам нужна , но я забыл . Так почему мы не можем перейти на доллары и евро как основные официальные и единственные валюты для расчетов ? что бы на ценнике было две цены евро\доллар и зарплата\пенсия была в долларах\евро ? Да я понимаю мы будем создавать добавленную стоимость долларам , а не гривнам , но будет стабильность для бизнеса и удобство в расчетах упроситься вся бухгалтерия \ ценники и так далее ...
мда.... много интересного по бытовых вопросах сын Рожковой потратил 200 грн на доктора и 500 грн на лекарства ( как и я вчера) и выставился на работе на День рождения, что ударило по его карману и он тут же позвонил мамке просить деньги , при этом работая в банке ну как бы очень странно , я как бы не в банке работаю и после подобных трат еще мамке дал немножко денег по возможности , и так по мелочи помог чем мог, ну там респираторы и прочее бытовые вещи. После такого диалога как-то даже начинаешь верить в честность Рожковой ,создается впечаетление что сын работает обычным менеджером в платинуме за 15 000 грн \ мес
PS да вижу 3 поста подряд , но они разной тематик и сейчас час ночи воскресенья