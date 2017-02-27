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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5830583158325833

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 168
Прогнозую зростання курсу долара
75%
126
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
40
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:17

С душком...

  shatenerbi написав:
  pesikot написав:1) Яценюк.
Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США

Я помню,по заявлению Яценюка у него на счетах в банках Украины было 700000 грн он сказал,что все должны заплатить налоги с % и понеслась., именно он сделал украинцев беднее,подорвав доверие к банкам,многие тогда выводили "под чистую".После установки забора, ГОВОРЯТ он вывел все деньги за бугор и скупил в США кучу недвижимости(доказательств нет,так говорят :) )где и сейчас проживает,может быть уже и с новым паспортом.


«Восставшие мертвецы» — украинский зомби-апокалиптический сценарий.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 05 лип, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:22

  reus написав:
  Renee написав:А что украл то? Сказать нечего. Одна баба сказала...
Неча на Гугл кивать, если своя рожа крива ))))


Я не собираюсь здесь давать ссылки и комментировать материалы журналистов.

Конечно, голословно трепаться куда проще...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:25

  reus написав:
  rollo написав:Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.

1917 пролетариат выиграл :mrgreen:

Пролетариат? Да ну.
sergey_sryvkin
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