pesikot написав:1) Яценюк. Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США
Я помню,по заявлению Яценюка у него на счетах в банках Украины было 700000 грн он сказал,что все должны заплатить налоги с % и понеслась., именно он сделал украинцев беднее,подорвав доверие к банкам,многие тогда выводили "под чистую".После установки забора, ГОВОРЯТ он вывел все деньги за бугор и скупил в США кучу недвижимости(доказательств нет,так говорят )где и сейчас проживает,может быть уже и с новым паспортом.
«Восставшие мертвецы» — украинский зомби-апокалиптический сценарий.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 05 лип, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
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