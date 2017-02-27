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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5831583258335834>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 169
Прогнозую зростання курсу долара
75%
126
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
41
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:17

С душком...

  shatenerbi написав:
  pesikot написав:1) Яценюк.
Выходец из Аваля. Уже был Главой НБУ. Говорят, хорошо был принят в США

Я помню,по заявлению Яценюка у него на счетах в банках Украины было 700000 грн он сказал,что все должны заплатить налоги с % и понеслась., именно он сделал украинцев беднее,подорвав доверие к банкам,многие тогда выводили "под чистую".После установки забора, ГОВОРЯТ он вывел все деньги за бугор и скупил в США кучу недвижимости(доказательств нет,так говорят :) )где и сейчас проживает,может быть уже и с новым паспортом.


«Восставшие мертвецы» — украинский зомби-апокалиптический сценарий.
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 05 лип, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:22

  reus написав:
  Renee написав:А что украл то? Сказать нечего. Одна баба сказала...
Неча на Гугл кивать, если своя рожа крива ))))


Я не собираюсь здесь давать ссылки и комментировать материалы журналистов.

Конечно, голословно трепаться куда проще...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:25

  reus написав:
  rollo написав:Не знаю случаев, чтобы олигархи проиграли, а народ (олени) выиграл.

1917 пролетариат выиграл :mrgreen:

Пролетариат? Да ну.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 06:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Если вы посмотрите мои посты в этой теме я призывал повторить действия НБУ как раз после этой покупки 400 млн
то есть теперь нам всем надо слить по 400 мио? курс покупки в обменниках не поднимался выше 26,9
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:24

Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:29

  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:а я за Катьку! Катерину!
у нас ещё не было женщин глав Н БУ
даёшь Катюху!

А гонтарева?

Упссссссс, і тутай Катька спалилась... :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:31

  pesikot написав:Фактов нет ? значит, трепло

Хотів би я побачити, хто ці 5 форумчан які тутай плюсанули. Ефекти двух героїв Д і К.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:32

  uaprofi написав:да, точно уже была - но всё же мало женжин на гос должностях
поэтому за Катьку!

З.Ы.
и да почему её называли бабой?

Якщо б в неї щось було, її б назвали дєдом :)
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 08:44

  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:39

  vitaliian написав:
  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

Все буде добре! Долярчик знає :wink: Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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