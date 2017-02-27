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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5831583258335834

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 169
Прогнозую зростання курсу долара
75%
126
Прогнозую падіння курсу долара
1%
2
Ніяких змін не очікую
24%
41
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:58

Antidaf Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.

PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:
  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

Все буде добре! Долярчик знає :wink: Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити :mrgreen: :lol:


Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00

  Patrick написав:Antidaf Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.

PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.

Спасибо за инфо.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити


А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:03

  vitaliian написав:
  Antidaf написав:Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился

"Нерезы" активнее начнут скупопывать на новостном фоне, кроме того, как не пытались, но на нале ниже 26,65 не смогли сделать на продаже за июнь.

Ладно, подумаю. В любом случае, спасибо за ответ.
Antidaf
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