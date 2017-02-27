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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 лип, 2020 09:58
Antidaf Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.
PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.
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Patrick
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00
Долярчик написав: vitaliian написав: Antidaf написав:
Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился
Все буде добре! Долярчик знає
Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
Долярчик, за форумом не слежу.
Брать по 27,03 или откатят на след. неделе?
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Antidaf
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00
Patrick написав:Antidaf
Доброе утро. В том то и дело, что откат до озвученных цифр может быть, а может его и не быть. Если нет уверенности - можно купить часть сегодня, часть на следующей неделе. Не уверен, что новостной фон сильно улучшился.
PS. Смотрю курсы в Харькове (27.00 - 27.10), вчера доллар был немного дешевле. Добавили 2-3 коп. в продаже.
Спасибо за инфо.
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Antidaf
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:02
Долярчик написав:
Все буде добре! Долярчик знає Долярчику це підказують його нерозривні гривнедепозити
А коли "робив їх разом" і встрягав в піраміду B-2-B тобі що підказувало? Поміняй, колега, свій навігатор.
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ryabchenko2
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:03
vitaliian написав: Antidaf написав:
Доброе утро всем.
Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?
Заранее благодарю за ответ.
конечно откат, по 26,70 ажиотажа не было с чего вдруг станет по 27,03? НБУ накормил паникёров по 27,20 и рынок успокоился
"Нерезы" активнее начнут скупопывать на новостном фоне, кроме того, как не пытались, но на нале ниже 26,65 не смогли сделать на продаже за июнь.
Ладно, подумаю. В любом случае, спасибо за ответ.
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Antidaf
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