Додано: Нед 05 лип, 2020 10:43

Antidaf написав: Доброе утро всем.

Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?

Заранее благодарю за ответ. Доброе утро всем.Подскажите, имеет ли смысл сегодня купить по 27,03 в ПОВе или на след. неделе возможен откат до 26,80 ?Заранее благодарю за ответ.

Имхо, пока есть смысл выждать лучшего момента.После праздников в США можно ожидать "повышенной порции" входящей валюты (за праздники она может скопиться, по идее)И у нас пока особо ничего не произошло. Рожкова будет и дальше руководить, пока что. Пока станок у нас не запущен, и этот месяц проживём плюс-минус как предыдущие, по инерции.Но уже с конца этого - начала следующего месяца - нас может ожидать "смена парадигмы", или "концепция поменяется"Да и август - традиционный месяц для начала "движений".А там дальше выборы, и наши и в США, - так что там покой нам будет только снитьсяВобщем - в этом месяце нужно максимально закрыть вои вопросы по гривне, и оформить выход. Завтра бежать не стоит, но за 2 недели нужно всё успеть, т.к. когда "грянет гром" - будет уже поздно.Думаю, что середина-конец следующей недели (возможно ещё +1 неделя) - будет самый благоприятный момент